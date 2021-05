El Govern renuncia a un nou marc normatiu per a després del 9 de maig

Nou canvi d'opinió del Govern en la gestió de la pandèmia. Finalment el consell executiu no aprovarà aquest dimarts el canvi normatiu que havia anunciat el mateix vicepresident, Pere Aragonès, la setmana passada al Parlament per poder aplicar mesures extraordinàries una vegada decaigui l'estat d'alarma, el 9 de maig.

Les mesures requereixen l'aval del TSJC

Així, fonts del Govern apunten ara que no es preveu aprovar un nou decret i recorden que ja es va fer una modificació de la llei de salut pública de Catalunya per aplicar a l'estiu passat el confinament de la comarca del Segrià. Ara es tractava de reforçar el marc legal, però finalment s'ha considerat que no cal. De fet, de totes maneres, les decisions que afecten drets fonamentals depenen de l'aval del TSJC quan ja no hi ha el paraigua de l'estat d'alarma.