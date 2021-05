La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa de nou per sota de l'1 i se situa en 0,97, quatre centèsimes menys que ahir. El risc de rebrot també ho fa i es redueix a 265 (-10), segons el darrer balanç del Departament de Salut. Les dades milloren i reflecteixen l'efecte de la vacunació en la població.

Dades covid-19: 04/05/2021





La incidència a 14 dies també ha baixat i passa de 274,16 a 272,43. S'han declarat 1.171 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 605.893. El 5,98% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu.



El dia d'avui s'ha informat de 20 noves morts, amb un total de 21.921 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.572 pacients ingressats als hospitals, 53 menys que en el balanç anterior, i 479 persones a l'UCI, les mateixes que fa 24 hores.



Davant la caiguda de l'estat d'alarma el pròxim 9 de maig, molts experts recorden que tot i que les dades milloren, encara continuen sent massa altes per a deixar que tothom faci el que vulgui sense cap mena de restricció. Recordem que cada setmana hi ha al voltant d'uns 10.000 nous casos.



Benito Almirante: "Aixecar el toc de queda és una decisió política"

Benito Almirante, cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, creu que aixecar el toc de queda és una decisió política i no epidemiològica. A més creu que és important remarcar que: "que s'aixequi el toc de queda no implica que tothom pugui fer el que vulgui". Insisteix també a continuar prenent una sèrie de mesures durant uns mesos perquè a les UCI ara hi ha gent de fins a 35 anys.



10.19 min Cafè d'Idees - Benito Almirante: "Aixecar el toc de queda és una decisió política"