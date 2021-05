Cafè d'idees - Meritxell Budó confirma que no hi haurà toc de queda a partir del 9 de maig

La consellera de Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha assegurat que a partir del 9 de maig, quan decaigui l'estat d'alarma, no hi haurà toc de queda nocturn a Catalunya. "En el moment que estem ara ens fa pensar que si l'Estat aixeca l'estat d'alarma, no necessitarem aplicar mesures addicionals", ha dit.

De totes maneres, la portaveu ha assegurat que el Consell Executiu de demà dimarts aprovarà "en principi" un marc normatiu per poder aplicar un toc de queda o confinaments perimetrals si les dades epidemiològiques empitjoren. "Ens preparem per poder-ho fer", ha afegit. També ha apuntat que mantenen converses amb el TSJC per dotar de la màxima garantia legal qualsevol d'aquestes futures restriccions, que ha definit com "molt hipotètiques".

“☕ @meritxellbudo reconeix que no té competències per aplicar mesures com un toc de queda o restriccions de mobilitat, però avança que demà s'aprovarà un marc normatiu que els podria permetre fer-ho |@JuntsXCat



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/C6tMNUcT3a“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 3, 2021

Junts per Catalunya estarà al Govern La consellera de Presidència ha assegurat que Junts per Catalunya és un partit amb vocació de govern i que estarà dins el Govern la legislatura vinent. Ha recordat que es van presentar a les eleccions per governar i que la ciutadania els hi demana un pacte de legislatura i no d'investidura. Es mostra convençuda que hi ha temps de sobres per assolir un pacte amb ERC. “☕ @meritxellbudo descarta que @JuntsXCat es quedi fora del govern català.



��️ "Tenim vocació de govern".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/Xe08Aq0LTY“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 3, 2021

CUP i els vetos, combinació complicada Meritxell Budó, preguntada per la possibilitat que la CUP veti alguns noms o càrrecs de JxCat en un futur Govern, ha recordat que els vetos mai porten enlloc. També ha criticat que la formació cupaire es mostri contrària a la reforma del reglament del Parlament, una reforma que el seu partit, JxCat, tirarà endavant per mantenir els diputats protegits contra el lawfare. De manera contundent, ha sentenciat que "òbviament" la imputació de Laura Borràs és fruit d'aquesta pràctica per part de l'Estat. “☕ @meritxellbudo confia que la @cupnacional no condicioni noms i càrrecs. També diu no entendre que busquen els cupaires votant en contra de la reforma del reglament, i que des de @JuntsXCat faran el possible perquè tiri endavant.@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/VvpnRDG5XT“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 3, 2021 “☕ @meritxellbudo considera que "òbviament" la imputació de Laura Borràs és fruit de repressió política.



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/jaAl7X3BbK“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 3, 2021