A todos nos encantan las listas. Analizarlas, discutirlas... pero para eso alguien tiene que tomarse la molestia de elaborarlas, lo que no es fácil. Por eso nos gusta el libro Las 100 mejores películas anime (Diábolo ediciones), de Álvaro López Martín (Generación GHIBLI) y David Heredia Pitarch, un repaso que no se limita a una selección de títulos sino que es un interesante repaso a la historia del anime y que incluye casi 250 recomendaciones de películas del género. Una joya que no debe faltar en la biblioteca de cualquier aficionado.

Álvaro nos comenta cómo surgió la idea de este libro: "Creo que fue algo casi natural, me había estado fijando desde hace tiempo en libros que recogían 1001 películas o 1001 series y me preguntaba si podría hacerse un libro específicamente de películas anime que arrojará un poco de luz tanto a aficionados como a gente que no sabía por dónde empezar con la animación japonesa. Se lo propuse a Lorenzo Pascual, editor de Diábolo, y ahí se unió David Heredia, que sin duda era lo que necesitaba la idea de este libro para que saliera adelante con un buen resultado".

Pero, como comentábamos, las listas siempre son polémicas. por eso preguntamos a David en qué criterios se han basado para seleccionar esos cien títulos: "Desde luego, es imposible que una lista como esta se ajuste perfectamente a la que haría otro porque es una cuestión de preferencias personales. En esta ocasión hemos intentado ser lo más justos posible a la hora de seleccionar los títulos incluidos, teniendo en cuenta no solo la calidad artística y narrativa de las cintras que tratamos sino también otras cuestiones relevantes como su originalidad, su procedencia y su trascendencia en el medio. Incluso así, sabiendo que no podemos contentar a todo el mundo, esperamos que esto sirva como oportunidad para reflexionar sobre cuál es el ranking de cada uno y promover el debate sobre el tema".

'Akira' es la segunda mejor película de anime de todos los tiempos

250 títulos imprescindibles En el libro encontramos 250 títulos que son un fantástico resumen de un siglo de animación japonesa. "La premisa del libro -señala Álvaro- es repasar las que consideramos 100 mejores películas anime, eso no dejaba margen para mucho más en un ejemplar de 280 páginas, a dos páginas por película. Aún así, quisimos añadir, para que el libro fuera completo de verdad, la mención a cerca de 150 títulos adicionales que pudieran servir a los lectores para conocer un poco más y no perderse nada. Estos títulos están intercalados en el libro en páginas destacadas categorizadas por su año de estreno". Además, aseguran que quieren plasmar un sentimiento sobre el anime, como nos explica Álvaro: "El anime es un formato audiovisual, y una manera de entender la producción de contenidos, distinta al occidental. Por eso quizá es una industria que se mueve un poco aparte, y que ha conseguido integrarse en la cultura occidental precisamente gracias a esa diferencia. Es otra cultura, otra forma de entender la narrativa, y eso atrae al público que busca algo distinto. Creo que ese es un poco el "sentimiento" que nos une a los que nos gusta la industria audiovisual del anime. Por lo general, el que ve anime no se queda en una sola obra, sino que busca más porque ese estilo no lo encuentra en el circuito occidental. Y, al contrario, es difícil acercar al que nunca ha visto anime a este producto. Creo que ambos mundos se van acercando, sobre todo gracias a las plataformas de streaming que lo integran en su catálogo de forma igualitaria, y a la conexión entre aficionados de todo el mundo a través de Internet. Por eso, que haya libros en el mercado como Las 100 Mejores Películas Anime espero que pueda ayudar a tener una herramienta más para poder acercarse al anime con información y sin prejuicios". Por eso sus autores han hecho un libro dirigido a todos los públicos, como nos cuenta David: "No hemos querido ceñirnos únicamente al público especializado y por eso hemos apostado por un enfoque un poco mixto, aportando una información totalmente accesible para cualquier neófito que desee introducirse en el cine de animación japonés pero incluyendo también algunos datos que puedan ser de interés para los más versados y que esperen descubrir nuevas curiosidades sobre sus películas favoritas o incluso dar con otras que ni siquiera conocían hasta ahora". Portada de 'Las 100 mejores películas anime'

Los directores imprescindibles del anime japonés Preguntamos a David cuáles serían los cinco directores imprescindibles del anime japonés: "Esta también es una selección difícil, pero si hablamos sobre el anime en general, hay cuatro nombres que destacan claramente por su influencia y sus aportaciones a lo largo de las últimas décadas. Estos serían Hayao Miyazaki (El viaje de Chihiro), Yoshiyuki Tomino (Mobile Suit Gundam), Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) y Hideaki Anno (Neon Genesis Evangelion). Sus obras no solo han resultado revolucionarias en el mundo de la animación sino que también han provocado un gran impacto cultural dentro y fuera de Japón, y por ello tienen un sillón fijo en ese panteón del anime". "En cuanto al quinto y último nombre -añade-, hay varios candidatos que pueden ocupar ese puesto, como Isao Takahata (por sus artísticas contribuciones en Studio Ghibli) o Makoto Shinkai (en auge desde el espectacular éxito de Your name), pero creo que nadie me lo podrá reprochar si me decanto por Satoshi Kon por la absoluta perfección de su cine y la humanidad de sus historias. Un genio que murió antes de hora pero que nos dejó con un legado atemporal). 'Ghost in the shell' es la tercera mejor película de anime de todos los tiempos

Las obras maestras del anime japonés Las cinco primeras películas de la lista son cinco auténticas joyas: El viaje de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001), Akira (Katsuhiro Otomo, 1988), Gosht in the shell (Mamoru Oshi, 1995), La princesa Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997) y Your Name (Makoto Shinkai, 2016). Como vemos hay dos películas de Miyazaki entre las cinco primeras. "Hayao Miyazaki -afirma Álvaro- creo que es el director más importante, a todos los niveles, que ha tenido la industria de la animación japonesa, ¡lo raro es que solo sean dos de las cinco! Pero el objetivo del libro no es solo dar nuestra opinión personal en el ranking, sino intentar ser ecuánimes con la importancia y la calidad propia de cada película y cada director. En realidad el formato de ranking solo es una excusa para guiar a través de la historia del cine de animación japonés y resaltar los títulos que cualquier cinéfilo y aficionado debería ver". Actualmente Miyazaki dirige la que será su última película. Y los intentos de su hijo Goro, como la recientemente estrenada Earwig y la bruja, no han tenido demasiado éxito. "En cuanto al sucesor de Miyazaki, soy de la opinión de que eso no existe -asegura Álvaro-. No porque Miyazaki sea muy bueno (que lo es), sino porque los genios no se replican, son únicos. Yo creo que no habrá un nuevo Miyazaki, sino que habrá otros directores que se posicionen como referentes con su propia personalidad, incomparables a otros. El hipnótico viaje en tren de Chihiro y "Sin rostro" El hipnótico viaje en tren de Chihiro y "Sin rostro"

'Akira', la película que nos descubrió el anime para adultos En segundo lugar de la lista figura Akira, la película que nos descubrió que el anime podía ser mucho más que Heidi o Marco. "Fue la película que puso el anime en el mapa a nivel internacional y lo elevó a una categoría superior -afirma Álvaro-, ya que hasta entonces sus mayores logros se limitaban a la televisión y su fama era de animación infantil barata. La obra maestra de Otomo propuso una calidad estética muy por encima de la media, pero también una profundidad argumental que conectó muy bien con la juventud de la época". "Akira es una película rebelde -añade Álvaro-, y a día de hoy sigue siendo tan dinámica como en 1988 cuando se estrenó. Hace poco tuve oportunidad de verla en el cine por su 30º aniversario y sentí que hablaba de cosas que no han cambiado demasiado, como esas ganas de rebelión frente a la autoridad, las ansias de libertad y la lucha contra la injusticia. Ese mundo futurista y oscuro del filme se ha trasladado al presente, y se ha convertido en atemporal. Las ganas de los jóvenes por buscar su propia identidad, su lugar en el mundo, nunca pasarán de moda". 05.35 min Metrópolis - Akira

La historia del anime Ya que hablamos de clásicos, el libro también sirve para hacer un pequeño repaso a la historia del anime, para lo que nos ayuda David: "Los primeros trabajos de animación en Japón se crearon a principios del siglo XX y eran cortometrajes muy rudimentarios dibujados sobre papel o hechos con recortes. Su calidad mejoró con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, ya que el gobierno financió estas producciones con fines propagandísticos -a destacar Las águilas marinas de Momotaro, el primer largometraje animado. Pero no sería hasta años más tarde cuando conseguiría ponerse al nivel de los títulos que se producían en EE. UU.". "Ya en los 60, y con una pujante Toei Animation ofreciendo las primeras películas a color (Panda y la serpiente mágica, Alakazam el grande, Las aventuras de Robin…), el dibujante Osamu Tezuka, considerado el dios del manga por su enorme contribución al medio, decidió competir en una plataforma distinta, llevando a la televisión las primeras series de producción japonesa. Astro Boy sería el primero de estos seriales, emitido en 1963, y en adelante desataría un torrente de nuevos títulos que desembocaría en el actual fenómeno que vivimos hoy en día. Se dice que Tezuka condenó a la industria cuando negoció la financiación con las cadenas, conformándose con un presupuesto y unas condiciones muy desfavorables que se han ido arrastrando con el tiempo. Sin embargo, no creo que fuera así, sino que el artista aceptó la mejor oferta que le hicieron y, de no haberlo hecho, quizá se habría tardado mucho más en introducir el anime a nivel doméstico. Es un tema que valdría la pena investigar a fondo". Y qué pasa actualmente con el anime en Japón: "El anime no es necesariamente un arte para los japoneses (suelen verlo más como simple entretenimiento), pero afortunadamente, sí goza del mismo reconocimiento cultural que otros formatos narrativos como el cine, la literatura o el teatro. A fin de cuentas, es importante recordar que la animación en sí no es un género ni un subproducto, sino un recurso más para transmitir una historia. En las últimas décadas, la industria ha dado el salto a la animación digital y, en concreto, el 3D es cada vez más común en las producciones actuales, de forma parcial cuando no total. Creo que los occidentales somos más reacios a aceptar este cambio por la tradición y la nostalgia que identificamos con el dibujo en dos dimensiones, pero en Japón no parece haber esa aversión por los modelos computerizados, especialmente ahora que la integración con las técnicas cel shading permite que este tipo de gráficos parezcan totalmente dibujados a mano". 07.16 min Días de cine: Reportaje: La sensibilidad de un genio: Hayao Miyazaki 16-Abril-2009