El Servicio de Microbiología del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha confirmado este sábado la variante india del coronavirus en tres de los cinco miembros de la tripulación del barco Prometheus Leader, atracado en Vigo. Es la primera vez que se confirma en España un caso de esta cepa.

Según ha informado el Servicio Gallego de Salud (Sergas), se trata de la variante B1.617 subvariante 2, que es "sensible a la vacuna".

“O Servizo de Microbioloxía do Hospital Álvaro Cunqueiro vén de confirmar a variante india en 3 das 5 mostras de Covid19 da tripulación do buque atracado en Vigo. Trátase da variante B1.617 subvariante 2, que é sensible á vacina.“