Italia ha presentado su plan de recuperación con cargo a los fondos europeos. Según ha tuiteado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluye "reformas e inversiones para la transición digital y verde, innovación, competitividad, cultura, educación, cohesión y salud".

“We have received Italy’s recovery & resilience plan It includes reforms and investments for the digital & green transition, innovation, competitiveness, culture, education, cohesion and health. #NextGenerationEU“