La pequeña Mar, de ahora dos años, estaba empezando a hablar cuando irrumpió la pandemia de coronavirus en marzo del año pasado. Se acabaron la guardería, los juegos con otros niños y las visitas de la familia. Llegaron las mascarillas y el confinamiento. Y, entonces, se frenó su aprendizaje.

Un equipo de TVE Andalucía ha hablado con sus padres, quienes, a la espera de una llamada de la Seguridad Social, han buscado ayuda profesional por su cuenta. "Tenemos la suerte de que tenemos una amiga logopeda que ahora va a seguirla", cuenta María del Mar, porque se prevé que el servicio público de atención temprana se demore aún entre dos y tres meses. "Nos dijeron que antes había más o menos 80 niños y que ahora son el doble".

Las expertas consultadas nos recuerdan que todavía hay muy pocos datos empíricos que midan el impacto de la pandemia y el confinamiento en el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación de los niños, pero algunas consecuencias ya han llegado a las consultas. El primer factor: la mascarilla . "Nos está privando de la comunicación no verbal", explica sobre el modo en el que los tapabocas no impiden observar los gestos de la cara, algo especialmente importante en el momento de aprender a hablar.

Pero este último año los niños y niñas han pasado la mayor parte del tiempo en casa, con sus padres, a los que podían ver la cara descubierta. No obstante, advierten las especialistas, una parte muy importante del desarrollo del lenguaje es la relación con otros niños. Si la comunicación "se reduce a hablar con los papás" pueden aparecer "interferencias", afirma Iciar Casado, psicóloga y logopeda. Porque padres y madres “somos expertos en traducir lo que dicen . Conocemos cuáles son sus intenciones antes de que las expresen, los entendemos por rutina y por contexto”, algo que no ocurre cuando se relacionan con sus iguales.

El tacto

Con la vuelta al cole a partir de septiembre de 2020, se solventó la falta de relación con otros niños y niñas, aunque han persistido algunas carencias, debido a las medidas para evitar contagios de coronavirus. "No hay tanto contacto de piel. El tacto es uno de los sentidos de comunicación más importantes y que más nos ayuda a regularnos", explica Serrano, del Colegio Profesional de Logopedas de Madrid. Esto ha sido especialmente relevante en niños más mayores y en adolescentes.

Del mismo modo, las videollamadas durante el confinamiento han supuesto un especial handicap para los más pequeños. "No están preparados para ello, porque no diferencian si es una realidad o no", añade sobre un tipo de comunicación que nos ha exigido "un esfuerzo" a todos, también a los adultos.