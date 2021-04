"La situación sanitaria de Navalny está empeorando", ha indicado el alto representante para la Política Exterior de la UE, añadiendo que es "muy preocupante", antes de la reunión de los ministros de Exteriores del bloque, que se celebra este lunes.

La Unión Europea ha pedido este domingo a las autoridades rusas que ofrezcan al opositor acceso inmediato a "profesionales médicos de su confianza" y ha expresado su "profunda preocupación" por las informaciones sobre el deterioro de su salud.

“Deeply concerned by Alexei @navalny’s deteriorating health. Russian authorities must grant him immediate access to medical professionals he trusts. We hold them to account for ensuring his safety & health.



EU continues to call for Mr Navalny’s immediate & unconditional release. https://t.co/iwFV31Sdgi“