En las inmediaciones de la prisión se ha concentrado un grupo de sanitarios encabezados por la doctora y aliada del opositor, Anastasia Vasílieva, quien ha pedido autorización para examinar a Navalny. Vasílieva ha criticado a las autoridades por denegarle la asistencia médica a un preso "moribundo", refiriéndose a Navalny.

La Policía había pedido en varias ocasiones a los presentes que se dispersaran y, después de que llegara un furgón policial, los agentes han procedido a practicar las detenciones, al considerar la acción una protesta no autorizada. Entre los detenidos se encuentra la propia Vasílieva, así como varios sanitarios y reporteros, entre ellos el corresponsal del canal CNN, Matthew Chance.

La Alianza de Médicos denunció que la salud del opositor, quien ha perdido 13 kilos en las últimas semanas, se ha deteriorado y que necesita urgentemente asistencia médica de especialistas independientes.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, ha anunciado que ha escrito una carta al presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre la "detención arbitraria de Navalny y su deterioro de la salud". "Hay que garantizar el acceso inmediato de los médicos de confianza y ponerle en libertad", ha subrayado.

“I have written to Vladimir Putin over Aleksei #Navalny arbitrary arrest and deteriorating health condition. There is a real prospect that #Russia is subjecting him to a slow death. He must be granted immediate access to a medical doctor he trusts and he must be freed #FreeNavalny“