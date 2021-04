La UE ha condenado el envenenamiento de Navalny, por el que en octubre pasado impuso sanciones a seis funcionarios de alto rango rusos y una entidad implicadas en este intento de asesinato. A estas se sumaron en febrero otra tanda de sanciones a cuatro individuos por su implicación en el arresto arbitrario, persecución y sentencia del opositor, bajo el nuevo régimen europeo que castiga violaciones de derechos humanos.

La UE y sus socios, ha añadido Borrell, "seguirán pidiendo a Rusia que investigue urgentemente el intento de asesinato por envenenamiento de Navalny en total transparencia y sin más dilación" y que lo haga "cooperando totalmente" con la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) para asegurar una investigación internacional imparcial.

"El caso de Navalny no es un incidente aislado, sino que confirma un patrón negativo de disminución del espacio para la oposición, la sociedad civil y las voces independientes en la Federación Rusa", ha señalado la UE, cuyos ministros de Exteriores abordarán la situación en su reunión de este lunes.

Por su parte, en un mensaje en Twitter el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha pedido a las autoridades rusas dar a Navalny "inmediatamente la asistencia médica que necesita y permitir que sea tratado por un doctor en el que confíe" por "respeto a los derechos humanos".

“Very worrying reports regarding the health of Alexey #Navalny, detained in Russia and on hunger strike.



Out of respect for human values, I call on the Russian authorities to immediately provide him with the medical care he needs and allow him to be treated by a doctor he trusts.“