Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intervenido este fin de semana en más de 20 fiestas ilegales detectadas a lo largo de toda España, en las que han sido desalojadas cerca de un millar de personas, por el incumplimiento de las restricciones decretadas por la pandemia de coronavirus. Las denuncias interpuestas tienen que ver por no cumplir en su mayoría medidas como el toque de queda, el no llevar mascarilla o por no respetar la distancia de seguridad.

Cataluña ha sido la comunidad donde más denuncias se han interpuesto por la celebración de fiestas y botellones ilegales. En concreto, los Mossos d'Esquadra han denunciado a un total de 105 personas en una fiesta celebrada la noche del sábado en una masía de la localidad de Viver i Serrateix (Barcelona), en la que dos personas han sido también detenidas por tráfico de drogas.

Pero ésta no ha sido la única fiesta detectada en esta región. El sábado unas 400 personas fueron desalojadas por la Guardia Urbana en diferentes puntos y locales de Barcelona, actuaciones en las que se han tramitado 80 denuncias.

Así, la Policía Local desalojó a unas 150 personas de los jardines de las Tres Xemeneis, en el Paral.lel, de las que se denunciaron a 22 por incumplimiento de la normativa anti-COVID. Y en el paseo del Born, los agentes desalojaron a otro centenar de personas congregadas en diversos grupos, mientras que en la plaza dels Àngels disolvió a unas 80 y a 54 más en un bar musical de Ciutat Vella.

Fiestas ilegales en Madrid También en Madrid, la Policía Municipal ha intervenido, durante este fin de semana, en un total de 355 fiestas o reuniones ilegales por incumplimientos de la normativa COVID (61 viernes, 147 sábado y 147 el domingo - y 12 en total en pisos turísticos). En algunas de ellas había un número de personas superior al permitido y no se hacía uso de la mascarilla ni se cumplían otras medidas de seguridad. En el distrito de Tetuán, el viernes se desalojó un local con 25 menores en su interior, que estaban celebrando una fiesta de cumpleaños. Se interpusieron denuncias por no usar la mascarilla y por no guardar la distancia de seguridad. También el viernes en el distrito centro, se desalojó una fiesta en un piso turístico en la que fueron denunciadas 31 personas. El sábado, en San Blas, se desalojó una fiesta en un local con ocho personas en su interior. Y en Puente de Vallecas, se desalojó otra fiesta en un domicilio particular, donde habia ocho personas no convivientes, de los que tres fueron deteidas por resistencia y agresión a los agentes. En Chamartín, una discoteca fue desalojada el sábado, en la que había 123 peronas que no usaban la mascarilla. Asimismo el sábado, en Fuencarral, fueron detenidas 19 personas en una fiesta en un local, ante la reiterada negativa a la apertura de la puerta de acceso a los agentes, así como amenazas.