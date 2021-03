Madrid capital ha alcanzado la cifra récord de fiestas ilegales en fin de semana. En concreto, la Policía Municipal intervino en un total de 442 fiestas ilegales y reuniones celebradas en domicilios y locales de ocio por incumplimientos de la normativa Covid-19.

Por este motivo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este lunes que el Gobierno de España "se involucre" y que la Policía Nacional y la Guardia Civil ayuden a evitar estas fiestas ilegales.

"Nos preocupa que una minoría pueda echar al traste el esfuerzo de todos los madrileños y propicie una cuarta ola", ha dicho Aguado, que además ha pedido a la Delegación del Gobierno que "eche una mano" a la Comunidad para evitar estas reuniones donde se incumple la normativa anticovid.

La cifra alcanzada este fin de semana solo fue superada durante el puente de la Constitución con más de 500 fiestas entre el viernes 4 de diciembre y el martes día 8, periodo en que los agentes hicieron un operativo especial para detectar botellones y fiestas en domicilios y locales.

Mientras que en el último fin de semana de noviembre la Policía Municipal desmanteló 350 eventos de este tipo, a mediados de diciembre eran 390 y a finales de enero llegaron ya 400. El primer fin de semana de febrero bajaron a 390, el segundo subieron a 418 y el tercero se situaron en más de 300, según datos policiales.

El sábado fue la jornada con más fiestas prohibidas, 191, mientras que el domingo los agentes intervinieron en 170 reuniones ilegales y el viernes en 81.

Rescate a una joven enganchada a una antena

En una de ellas, la Policía Municipal tuvo que rescatar el pasado sábado a una joven que quedó enganchada en la antena parabólica de una tercera planta tras caer desde la terraza del cuarto piso, donde participaba en una fiesta en el distrito de Ciudad Lineal.

La joven se encontraba junto con otras cuatro personas no convivientes, incluida su hermana menor de edad, consumiendo alcohol y drogas cuando se precipitó desde la terraza, quedándose enganchada a una parabólica de la que fue rescatada por un policía.



En todas ellas, los asistentes no llevaban mascarilla e incumplían el horario de cierre de establecimientos, además de saltarse la prohibición de congregarse en un domicilio personas no convivientes.

Entre las intervenciones destaca el desalojo la noche del viernes de un local en Puente de Vallecas donde se consumían bebidas alcohólicas, con 15 personas denunciadas.