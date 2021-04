En Ayahualtempa, en el estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos de México, los niños empuñan las armas junto a sus mayores para defenderse de los narcotraficantes. Desde hace años sufren el asedio del grupo criminal Los Ardillos que ha estrechado el cerco sobre ellos hasta dejarlos prácticamente aislados.

Los cañones de unos rifles asoman de la parte trasera de una furgoneta pickup. Son casi tan grandes como sus dueños. Los más pequeños tienen 7 años y usan armas de juguete, los de más de 12 años llevan armas de verdad y están cargadas.

Los niños soldado de Ayahualtempa están de "rondín", de patrullaje, por las polvorientas calles de esta abandonada comunidad indígena, incrustada en la montaña baja del estado de Guerrero, donde el Estado brilla por su ausencia.

La seguridad es cosa de los propios vecinos que, ante el avance del narco, decidieron armarse y crear una policía comunitaria. El año pasado incorporaron a los primeros menores en sus filas. Este año han sumado otros y ya son más de 30.

Uno de ellos es Leonel Toribio Gaspar, de 16 años, él nunca se imaginó empuñando un arma, han sido "las circunstancias" las que le han empujado. Las circunstancias fueron la llegada de la banda criminal de Los Ardillos que, poco a poco, ha ido ganando territorio dejando por el camino un reguero de muertos y desaparecidos. "No existe el miedo, sentencia Leonel, cuando se trata de defender a tu familia y a tu pueblo".

"¿Dónde está la seguridad? No queremos que el presidente hable desde allí, queremos que venga aquí y lo compruebe con sus propios ojos " le exige el coordinador Silva, amenazando con nuevas acciones de los niños si López Obrador no visita la zona.

Sueños rotos

El presidente ha criticado este uso de los niños como baza negociadora y no ha sido el único. La Iglesia y organizaciones en defensa de la infancia y de los derechos humanos han puesto el grito en el cielo porque, a su juicio, no hay nada que pueda justificar el armar a estos menores.

“Me gustaría estudiar pero, pues no se puede“

Sobre el terreno, un niño de 7 años dice que quiere ser policía comunitario para "matar a los malos, a los sicarios", uno de 12 asegura que solo se siente seguro cuando lleva su rifle y otro de 16 asume que no podrá cumplir su sueño de ser médico. "Me gustaría estudiar -dice- pero, pues no se puede. No es seguro ir a la escuela y lo más importante ahora es defender al pueblo".