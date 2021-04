21:29

Murcia: la consejera de Educación y Cultura Mabel Campuzano ha asegurado en Onda Regional que no se va a vacunar contra la COVID porque "no cuestiona las vacunas, pero sí cuestiona esta vacuna en concreto". Además, ha señalado que "no va a recomendar a la gente que se vacune".

"No voy a estar aquí haciendo una defensa de la vacuna y luego no vacunarme, eso me parecería bastante mal". "Yo no digo nada en contra de la vacuna, solo he dicho que no me voy a vacunar", ha agregado. Sin embargo, ha matizado que si al final "se ve un buen resultado de la vacunación y que no tiene efectos secundarios sí se vacunaría".