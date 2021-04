Varios mensajes difundidos por Whatsapp animan a personas de más de 79-80 años a presentarse sin cita previa para vacunarse contra el coronavirus en el polideportivo SADUS de Los Bermejales, en Sevilla. Se trata de un bulo y la Junta de Andalucía le atribuye las largas colas observadas en ese centro de vacunación durante el Jueves Santo.

El SADUS es el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla, que se ha establecido como punto de vacunación. Uno de los mensajes dice que “si conocéis a alguien de más de 80 años que no esté vacunada (sic) puede ir con el carnet de identidad hoy al sadu para ponérsela” y otro señala que puede ir “cualquier mayor de 80 años” y que una mujer recibió la inyección “sin cita ni nada”. La Junta de Andalucía ha asegurado en Twitter que los mensajes son “un bulo” y que no se inmuniza sin cita previa “en ningún punto de vacunación de Andalucía”.

Emergencias de Sevilla, que depende del Ayuntamiento de la capital andaluza, ha corroborado que el mensaje que invita a “vacunarte contra la COVID sin cita en Sevilla” es “falso”. “La Consejería de Salud y Familias confirma que solo se vacunará con cita previa”, ha subrayado en Twitter.

Los mensajes que hemos detectado datan del 30 y el 31 de marzo aunque ha sido el 1 de abril, día festivo por ser Jueves Santo, cuando se han formado largas colas en Los Bermejales. En el SADUS se han registrado anteriormente problemas por acumulación de personas esperando a recibir la inyección, como puedes comprobar en esta noticia de Efe del 26 de febrero y en este vídeo del ABC de Sevilla del 25 de marzo. Pero la Junta, en un mensaje de audio enviado a los medios la mañana del 1, ha solicitado ayuda de estos al constatar que, en este caso, había circulado por Whatsapp “un rumor o un fake”. La mayoría de los medios que han informado del asunto utilizan una captura de pantalla del bulo facilitada por la Junta, donde se observa la misma hora en los mensajes.

Imagen de los mensajes del bulo de Whatsapp que ha facilitado a los medios de comunicación la Junta de Andalucía VerificaRTVE

Prensa del Servicio Andaluz de Salud ha contado a VerificaRTVE que la Junta ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional para que investigue “el origen” de un bulo que, según sus cálculos, ha provocado que vayan sin cita al polideportivo “entre 4.000 y 5.000 personas”. No hemos podido confirmar estos extremos con la Policía de Sevilla.

El equipo de Prensa de la Junta de Andalucía cree que los mensajes falsos son “un bulo perfectamente preparado para perjudicar la campaña de vacunación” y ha advertido de que “ya ha pasado otras veces”. El miércoles, según su relato, hubo “otro bulo” centrado esta vez en la Facultad de Económicas y Empresariales de Sevilla que “no tuvo tanto efecto” --no se formaron grandes colas--. “Hace semanas” hubo otro mensaje falso que pedía a la gente que no fuera a vacunarse y provocó que “muchas” personas citadas no acudieran al lugar.

Ante la acumulación de personas sin cita para vacunarse, la Junta afirma haber enviado un refuerzo de personal sanitario para poder poner las inyecciones. Ha informado de que intentará vacunar a “muchas” de las personas de más de 80 años que ya se han desplazado hasta allí. Los procesos de vacunación en diferentes comunidades autónomas, y los cierres de centros de salud en algunos casos, están provocando cruces de acusaciones políticas esta Semana Santa.