Un responsable de la EMA confirma el "vínculo" entre la vacuna AstraZeneca y los casos raros de trombosis

La comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, ha anunciado que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) emitirá una nueva opinión "a última hora del miércoles" sobre la relación entre la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 y los trombos extraordinarios que se han detectado en algunos vacunados.



"En estrecho contacto con la EMA sobre la evaluación de farmacovigilancia de la vacuna de AstraZeneca. Se espera la evaluación a última hora del miércoles", ha avanzado en una publicación en redes sociales.

