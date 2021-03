La UE prorroga las cuotas pesqueras hasta julio a la espera de cerrar un acuerdo con el Reino Unido

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) han cerrado un acuerdo que permitirá prorrogar hasta julio las posibilidades de pesca para la flota comunitaria en las reservas que comparte con el Reino Unido, a la vez que prosiguen las negociaciones con Londres sobre las cuotas para 2021.

Portugal, que preside el Consejo de la UE este semestre, ha presentado una propuesta de compromiso esta mañana que ha sido aceptada por las delegaciones.

"Los ministros de Pesca han alcanzado un acuerdo para un plan de contingencia sobre las oportunidades pesqueras ente la UE y el Reino Unido", anunció el Consejo a través de su cuenta en Twitter.

