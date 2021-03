El paquete de ayudas públicas por importe de 11.000 millones de euros para el sector de la hostelería, el turismo y el comercio que el Gobierno pretende aprobar este viernes estará formado por un fondo de 7.000 millones de euros en ayudas directas, otro por valor de 3.000 millones para la reestructuración de deudas financieras con aval del Estado y otros 1.000 millones que irán dirigidos a apoyar la solvencia de las empresas.

Así lo ha confirmado RTVE este jueves después de varios días de discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos en torno a cómo se repartirán esos 11.000 millones en ayudas que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace dos semanas. De hecho, la medida estaba prevista que recibiera 'luz verde' el pasado martes, pero tras las nuevas demandas para incrementar las ayudas directas reclamadas por Unidas Podemos y ante el ajuste de los últimos flecos técnicos, se decidió retrasar su aprobación.

Las asociaciones empresariales, los sindicatos y la propia Unidas Podemos reclamaba que la mayor parte del plan de ayudas públicas estuviera conformado por transferencias directas. La Vicepresidencia de Derechos Sociales llegó a presentar un documento, al que ha tuvo acceso RTVE este lunes, donde defendía que el fondo debería incluir al menos una dotación de 8.000 millones en ayudas directas a las empresas, ya que el problema en estos momentos es la "falta de ingresos".

Esta petición causó malestar en el seno del Ejecutivo. A pesar de que el Gobierno inició una ofensiva para negar las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos en torno a cómo se repartirían esas ayudas, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, mandó un mensaje a los de Iglesias: “Esto no es una subasta de cantidades, se trata de un trabajo serio, responsable y una cuestión muy compleja que no se resume con un tuit o un documento de dos páginas", sentenció la vicepresidenta en declaraciones ante los periodistas desde el Senado tras asegurar que no existían discrepancias entre ambas formaciones.

En la misma línea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el retraso en la aprobación de las ayudas "se debe a una cuestión claramente y puramente técnica, al objeto de determinar algunos de los elementos más complicados en el terreno jurídico”, e insistió en que "en ningún caso" es producto de las informaciones que se han publicado por parte de algunos medios de comunicación.

01.43 min El Gobierno niega discrepancias para aprobar el plan de ayuda para empresas