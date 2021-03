El Gobierno ha iniciado este martes una ofensiva para negar las discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos en torno a cómo se repartirán los 11.000 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos y que, según fuentes gubernamentales a RTVE, obligaron a retrasar su aprobación a un Consejo de Ministros Extraordinario el próximo viernes. Tanto la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, como la ministra portavoz, María Jesús Montero, han descartado "tensiones" en el seno del Ejecutivo, argumentando que el aplazamiento se debe a “aspectos técnicos” que “nada tienen que ver con dificultades de entendimiento”.

Sin embargo, Calviño ha ido un paso más allá y se ha mostrado molesta con la demanda de Podemos de fijar en 8.000 millones las ayudas directas. “Esto no es una subasta de cantidades, se trata de un trabajo serio, responsable y una cuestión muy compleja que no se resume con un tuit o un documento de dos páginas", ha sentenciado la vicepresidenta en declaraciones ante los periodistas desde el Senado.

"Estamos dando los últimos retoques, terminando de ajustar todos los detalles para que sea aprobado el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario", ha explicado también la jefa de Economía, quien ha puesto el foco en que las “ayudas lleguen y se canalicen al conjunto de la economía reduciendo el endeudamiento para que, “cuando bajen las restricciones y se recupere la demanda” las empresas puedan afrontar la contratación de trabajadores y la recuperación.

La ministra se ha referido al documento elaborado por la Vicepresidencia de Derechos Sociales, al que ha tuvo acceso RTVE este lunes, donde Unidas Podemos defiende que el fondo de 11.000 millones de euros en apoyos a empresas debe incluir al menos una dotación de 8.000 millones en ayudas directas a las empresas, ya que el problema en estos momentos es la "falta de ingresos".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado este martes desconocer "por qué están bloqueadas" las ayudas pero que, en todo caso, no se explica por divergencias con su formación. "Me consta que no es por motivo nuestro que hay un bloqueo, que espero y confío que sea temporal a este decreto tan importante", ha aseverado Echenique, que en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara Baja ha dicho desconocer "qué está bloqueando en estos momentos el trámite de ese decreto".