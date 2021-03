Desde los nervios hasta la euforia, pasando incluso por las lágrimas, los nominados de la 35ª edición de los Premios Goya nos han permitido colarnos en su ambiente más íntimo, en sus casas con sus familiares y amigos, algunos en pijama y hasta improvisando un rap sobre la "extraña" situación a la que la pandemia ha abocado a los galardones.

"Alfombra roja, verde o marrón, lo que está claro es que este año es en mi salón", ha rapeado David Galán, nominado a mejor guión adaptado por Orígenes Secretos, durante un encuentro virtual previo a la ceremonia.

Los ganadores han compartido con RTVE sus primeras palabras tras recibir el galardón, en una gala bastante atípica en la que faltaron los abrazos, pero no los momentos emotivos, que difícilmente serán olvidados. "Ven aquí, hostia", exclamaba Nerea Torrijos, galardonada con el Goya al mejor diseño de vestuario por Akelarre, llamando a su pareja para celebrar con ella el premio.

Uno de los mensajes más emotivos de la gala ha sido el de Rozalén, quien se ha alzado con el Goya a la mejor canción original con "Que no, que no", de la película La Boda de Rosa de Iciar Bollaín. La artista ha recogido el galardón entre lágrimas y ha reconocido que en la canción “hay una parte autobiográfica”: “Tenía ganas de contar en una canción algo que trabajo mucho con mi psicóloga: la incapacidad de decir que no, el querer todo el rato agradar a los demás y no dedicar tiempo a lo que te gusta. Me parece que es un mensaje súper necesario. Escucho la canción y digo: a ver si me lo aplico”, ha dicho.

02.09 min 'Que no, que no', de Rozalén para 'La boda de Rosa', Goya a la mejor canción original

Nerviosismo y emoción entre los ganadores a mejor actor y actriz Los ganadores del Goya a mejor actor y actriz también se han pasado por los micrófonos de RTVE. Mario Casas por fin ha conseguido romper su maldición con los cabezones. El actor ha logrado el Goya por su papel en No matarás, donde da vida a un personaje extremo en el lado opuesto al ídolo juvenil que le dio fama y ha marcado su popularidad. “Estoy todavía nervioso, pero más por mi familia. Tenían ellos más ganas que yo”, ha reconocido, muy agradecido por el galardón que ha recibido en versión Lego con un "cabezón" de Iron Man, en vez de Goya. El actor también ha sido uno de los protagonistas de la noche por su indumentaria: un esmoquin de color negro, con solapa y puños de seda que ha completado con unas pantuflas con el escudo de Batman. Un toque, sin duda, muy especial. Mario Casas sorprende con su look en los Premios Goya Mario Casas sorprende con su look en los Premios Goya IG Mario_Houses Preguntado por cómo será su vida ahora tras recibir un Goya, Casas ha dicho que continuará pensando en el trabajo, que es su forma de vida. “Es un orgullo que me otorguen un premio como este. Mañana me levantaré contento pero seguro que igual”, ha afirmado. También Patricia López Arnaiz, ganadora del Goya a la mejor actriz por su papel en Ane, ha charlado con nuestro compañero José Fernández. Su nombre era el que con más frecuencia se repetía en todas las apuestas. La intérprete vitoriana ha asegurado que estaba muy emocionada por “este regalo”, muy satisfecha y feliz. “Todavía estoy impactada, ha sido un viaje increíble, un regalo”, nos contaba. Todas las imágenes de la alfombra roja de la gala de los Premios Goya 2021 38 Fotos 1 / 38 Compartir Facebook Twitter WhatsApp La cantante Aitana 06.03.2021 Aitana es una de las caras que primero ha pasado por la alfombra. Vestida de Versace, es un día esperado para ella y para sus fans por la actuación en los Premios Goya 2021.

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Jon Kortajarena 06.03.2021 Jon Kortajarena, muy elegante en los Goya 2021. Es embajador de Tom Ford y ha llevado un esmoquin del diseñador norteamericano.