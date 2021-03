Rozalén se ha alzado con el Goya 2021 a la mejor canción original con "Que no, que no", de la película La Boda de Rosa de Iciar Bollaín, un premiO. La artista, que comparte con la agrupación mexicana La Sonora Santanera, ha querido acordarse de las mujeres en su discurso: "Las casas están llenas de Rosas, de mujeres cuidadoras".

Al recibir el "cabezón", la ganadora ha reivindicado la lucha del movimiento feminista. "Ahora viene una fecha importante, pero todos los días son una fecha muy importante. Desde nuestra ventanita podemos decir muchas cosas y seguir reivindicando", ha afirmado sobre las manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que este año se han visto afectadas por la pandemia de coronavirus.

"Se lo dedico a las mujeres de mi casa. A mi madre y mi segunda madre, que, desde donde esté, espero que esté superorgullosa y me ilumine cuando me falte luz", ha añadido.

Ganar con una canción "autobiográfica"

En la primera entrevista tras saberse ganadora del Goya a la mejor canción original, Rozalén ha explicado a RTVE que 'Que no, que no' nació durante el confinamiento, no sin ciertas dificultades,"con tantos músicos mexicanos a distancia". Sobre la letra, ha confesado que es, en parte, "autobiográfica".

"Tenía ganas de contar en una canción algo que trabajo mucho con mi psicóloga: la incapacidad de decir que no, el querer todo el rato agradar a los demás y no dedicar tiempo a lo que te gusta. Me parece que es un mensaje súpernecesario. Escucho la canción y digo: a ver si me lo aplico. Me ha encantado también poder hacerlo para quitarme una mochila y contar algo que era mío", ha reconocido, y ha bromeado también sobre su incontenible emoción. "Si sabéis como me pongo, pa' qué me llamáis".