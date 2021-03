Premios Goya 2021

Mario Casas lo ha logrado. Su interpretación en la película No matarás (2020) le ha valido su primer Goya a Mejor Actor. Un galardón que el actor ha recibido en versión Lego con un "cabezón" de Iron Man, en vez de Goya. Lo ha hecho en su casa, rodeado de toda su familia. Una noche que no podrá olvidar y que el madrileño ha celebrado vestido con un esmoquin de color negro, con solapa y puños de seda. Un look clásico y seductor que nos ha sorprendido por el "toque especial" con el que lo ha completado: unas pantuflas con el escudo de Batman.

La comodidad y los estilismos caseros se están convirtiendo en tendencia en los photocalls de esta temporada, imponiéndose al glamour al que las estrellas nos tienen acostumbrados. La Academia del cine español - al igual que otras organizaciones e instituciones- ha decidido celebrar la entrega de premios vía telemática para reducir el aforo en el Teatro del Soho Caixabank de Málaga, como medida frente a la pandemia de la COVID-19.

Al igual que Jodie Foster hiciese en los Globo de Oro, recibiendo su premio en pijama la semana pasada, Mario Casas a acudido a la 'alfombra roja virtual' de los Goya 2021 con un cómodo calzado de su superhéroe favorito. Además de este original complemento, se podría decir que 'Houses' -como el actor se hace llamar en Instagram- también ha adquirido la elegancia de Bruce Wayne. Hace tiempo que Casas dejó atrás su aspecto del típico chulito con chupa de cuero para convertirse en uno de los hombres más atractivos de nuestro cine. Una vez más, lucirá un estilo desenfadado y moderno, con tuxedo sin pajarita y cuello abierto, camisa blanca con botones negros y un clásico pañuelo en el bolsillo de la chaqueta.

El gran año de Mario Casas Mario Casas ha logrado levantar su primer 'cabezón' por el personaje de Dani, un pardillo que se ve inmerso en una siniestra noche. "Ha sido uno de los viajes más alucinantes y fuertes de mi vida. Ha sido un trabajo casi experimental y el rodaje ha sido como hacer teatro. Es un honor para mí poder estar aquí hoy en calidad de nominado", ha afirmado el actor que seguirá la retransmisión desde su casa en Torrelodones rodeado de los que son "mayor apoyo", su familia. "Ganar el Goya sería como cerrar un círculo" Ganar el Goya este año supone "cerrar un círculo", ya que se cumplen 15 años desde que participó en su primera pelicula, El camino de los ingleses. Fue de la mano de Antonio Banderas (presentador de los Premios Goya 2021) al que ha agradecido la oportunidad que le dio en 2006. "Es una pena no poder estar allí y poder compartir sitio con mis compañeros de nominación o los académicos, que han votado para que esté aquí esta noche y poder agradecérselo en persona. Y también con Antonio Banderas. Hubiera sido bonito poder abrazarlo porque yo hice mi primera película con él. Me ha visto crecer y yo a él, aunque de forma diferente. Lo admiro mucho y está luchando mucho por esta gala. Gracias por darme tanto", ha afirmado el actor. Desde entonces, ha protagonizado más de una veintena de largometrajes que le han hecho ir madurando como actor. Pasó de papeles de adolescente como Fuga de Cerebros, Mentiras y gordas o Tres metros sobre el cielo a complejos personajes Grupo 7, Mi gran noche, Contratiempo, Adiós o El fotógrafo de Mauthausen, para la que adelgazaó hasta 12 kilos para dar vida Francesc Boix. A pesar de que 2020 no ha sido el mejor año para el cine, Mario puede presumir de haber estrenado tres títulos: junto a No matarás, aparece en Hogar, de Tomás David Pastor y Álex Pastor, y El practicante, de Ángel Hernández Carles Torras (ambas para Netflix).