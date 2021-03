COVID-19 en España, hoy | 1 de marzo: Sanidad notifica 15.978 contagios y 467 muertes desde el viernes

Bruselas prepara el pasaporte COVID. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, explica en Twitter que la propuesta de "pasaporte verde digital" pretende ofrecer la prueba de que una persona ha sido vacunada, los resultados de los tests de quienes no hayan podido ser vacunados o información sobre haber pasado la enfermedad.

“We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:•Proof that a person has been vaccinated •Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet•Info on COVID19 recoveryIt will respect data protection, security & privacy“