Un año después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en España, donde ya se han registrado más de 3,1 millones de contagios y la cifra de fallecidos ha superado los 69.000, aunque parezca mentira, todavía existen territorios en el mundo a los que todavía no ha llegado la COVID-19.

Son cinco los territorios que están libres de COVID-19: Tuvalu, Tonga, Palau, Nauru y Kiribati. Todos tienen algo en común y es que son islas que se encuentran aisladas en el Pacífico, con una accesibilidad complicada.

La pandemia ha rebasado los 113,8 millones de casos y más de 2,5 millones de personas han muerto en el mundo por la SARS-CoV-2 desde que se detectaron los primeros contagios en el mercado de Huanan, en la ciudad china de Wuhan.

Tonga, un país sin mascarillas y sin COVID

A principios de marzo de 2020, el Gobierno de Tonga, un archipiélago que se encuentra en Oceanía y que cuenta con poco más de 100.000 habitantes, decidió declarar el estado de emergencia y cerrar las fronteras, algo que junto con el hecho de estar tan apartado del resto del mundo ha permitido que el virus no entrara en la nación.

La mayoría de vuelos en este archipiélago en medio del Pacífico llegan de Nueva Zelanda y Australia, por lo que "fue muy fácil restringir" desde el principio la llegada de personas a Tonga, según explica en una entrevista a RTVE.es el director del diario Matangi Tonga, Pesi Fonua, quien afirma que el país "tiene mucha suerte".

Para entrar en Tonga es necesaria una autorización del Gobierno y los viajeros deberán contar con una prueba PCR negativa y haber realizado una cuarentena antes de abandonar Australia o Nueva Zelanda. Al llegar es obligatorio hacer otra cuarentena de 14 días y estar encerrados durante otra semana en casa.

“El hecho de que estemos tan aislados y la gestión inicial para restringir los vuelos, son las razones fundamentales por las que tenemos tanta suerte“

El cierre de fronteras no es la única medida que está tomando Tonga para evitar que llegue la COVID-19, ya que existe un toque de queda entre las 12 de la noche y las cinco de la mañana, así como restricciones de grupos. En el caso de los funerales, por ejemplo, tan solo puede haber 100 personas, si se trata de un lugar abierto, y 20 en lugares cerrados.

Inicialmente se cerraron los colegios, aunque más tarde se relajaron las restricciones y se redujo el número de alumnos en cada clase para poder mantener las distancias de seguridad. Los restaurantes también echaron el cierre, aunque tras las quejas del sector hostelero volvieron a abrirse con menos aforo y una distancia de un metro entre mesas.

“Aquí, las personas que llevan mascarilla parece que lo hacen de broma“

A pesar de todas estas medidas para evitar la propagación del coronavirus, el uso de mascarillas no es necesario en este país, algo que sorprende, ya que gran parte del resto del mundo ha olvidado ya lo que era salir de casa sin una de ellas. "Aquí, las personas que llevan mascarillas parece que lo hacen de broma. No las lleva nadie", afirma Fonua.

También hay muchas personas que ignoran las restricciones del Gobierno, aunque el periodista subraya que "poco a poco se toman las cosas más en serio". "Al ver lo que está pasando en el resto del mundo, que el virus se está expandiendo y que es más peligroso de lo que pensábamos, la gente se lo está tomando más en serio y está más concienciada", asevera.

Pesi Fonua asegura que Tonga "todavía no está preparado" para que llegue la COVID-19, ya que incluso en el hospital de la isla principal del país "no hay casi hueco". "Lo único que esperamos es que no llegue aquí", ha admitido.