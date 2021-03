Coronavirus

La Comisión Europea prevé presentar este mes de marzo un primer borrador del certificado digital de vacunación, según ha asegurado este lunes su presidenta, Ursula Von der Leyen, en un encuentro virtual con eurodiputados conservadores alemanes. La creación de un pasaporte sanitario europeo, anunciada en la cumbre europea de la semana pasada, permitirá a los ciudadanos comunitarios viajar a determinados lugares con restricciones a causa de la pandemia de COVID-19, y está previsto que sea una realidad antes de verano.





Una vez que se presente el proyecto, las autoridades europeas se han marcado un periodo de tres meses para definir las condiciones técnicas del nuevo sistema, que podría incluir también el resultado de pruebas serológicas y otras como PCR o test de antígenos. La iniciativa, no exenta de polémica, se perfila como un salvavidas para la temporada turística estival, aunque afronta grandes dificultades legales y políticas que amenazan con lastrar su puesta en marcha.

Tras el desarrollo técnico vendrán las cuestiones políticas que aún no se han despejado, como cuándo podrá entrar en funcionamiento -al entender que no se puede otorgar privilegios a los inmunizados mientras no se pueda ofrecer la vacuna a toda la población- y qué tipo de derechos concederá.



El objetivo es que el nuevo instrumento sea reconocible por todos los estados miembros y compatible con los sistemas que cada uno de los 27 ponga en marcha para seguir los avances de sus respectivas campañas de vacunación. De completarse, esta iniciativa abriría la puerta a que se relajasen las medidas para los viajes internacionales dentro de la UE -incluso con terceros países-, como indicó al explicar esta propuesta la semana pasada la canciller alemana, Angela Merkel.



Los países del sur de la UE, muy dependientes económicamente del sector turístico, son los principales defensores de este proyecto. Uno de ellos es España, que ha aplaudido la propuesta.

España insta a Bruselas a que lo acelere En este sentido, el Gobierno español ha instado a la Comisión Europea a que acelere el certificado de vacunación europeo, al que ha calificado como una herramienta "útil y eficaz" para retomar la movilidad de una forma segura y garantizar viajes seguros.



En la reunión de ministros de Turismo de la UE, la ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha defendido que la CE desarrolle un programa ambicioso de recuperación del turismo comunitario con cargo al nuevo marco presupuestario que permita a Europa seguir siendo referente turístico en todo el mundo.



La ministra propone que se acelere el desarrollo de instrumentos digitales de información sanitaria interoperable entre los Estados, como el certificado de vacunación para facilitar la movilidad interrumpida por la pandemia.



Además, cree que es necesario que se avance en la adopción de protocolos comunes en todos los Estados miembros para evitar las prohibiciones de circulación de viajeros dentro del mercado interior y también con terceros países, especialmente en el caso de Reino Unido, ya que la coordinación en esta materia será fundamental para garantizar la gradual recuperación del turismo.



Ha insistido en que es importante tener las herramientas preparadas para iniciar la movilidad y volver a poner a Europa como destino de viajes seguro que en el momento que los datos de incidencia del virus lo permitan. Al tiempo, ha abogado por ampliar el Reglamento de Extensión por Categorías de ayudas compatibles con el mercado interior para reforzar el marco de ayudas de estatales y favorecer esquemas de ayudas a la solvencia de las empresas turísticas que van a tardar más tiempo que otros sectores económicos en recuperar su actividad.