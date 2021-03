El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, considera que no se debe "ni plantear" una relajación de las medidas de control ante el coronavirus de cara a las fiestas de Semana Santa, pero ha alentado: "Es un esfuerzo pequeño lo que queda, puede ser un mes, o mes y medio. Podemos aguantar".

En la rueda de prensa periódica para informar de la situación de la pandemia, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha subrayado que el nivel de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en la actualidad es igual al máximo que se alcanzó en la segunda ola y se ha referido a la situación hace unos meses, cuando se levantaron algunas medidas para la Navidad.

"Se me preguntaba muchas veces si íbamos a poder salvar la Navidad. No sé si la salvamos o no, pero lo poco que se pudo salvar, luego hemos observado en el mes de enero el impacto que tuvo", ha advertido Simón, si bien también ha indicado que la tendencia ahora es descendente y ha reconocido la fatiga de la población ante las restricciones, cuando se cumple un año del inicio de la pandemia. "Debemos de ser prudentes".

El epidemiólogo ha querido aclarar también sus palabras de la semana pasada en referencia a la posibilidad de realizar manifestaciones en el Día de la mujer y que tengan lugar las procesiones de Semana Santa. Según Simón, lo que pretendía era "desmarcarse" de hitos, porque la situación epidemiológica no permite "garantizar las condiciones de seguridad" en ese tipo de actos.

Sobre el avance de la vacunación: "Los objetivos van a ser factibles" Fernando Simón se ha mostrado optimista respecto a los objetivos de vacunación marcados por el Gobierno de España, en línea con la Unión Europea. Según el epidemiólogo, "con las vacunas que se prevén recibir a finales de marzo, tenemos la posibilidad de vacunar al 80% de los mayores" entre finales del mismo mes y principios de abril, lo que supondría culminar la primera meta. Sobre la posibilidad de que el 70% de la población esté vacunada durante el verano, ha asegurado que se prevé que el suministro mejore en los próximos meses con la autorización de uso para nuevas vacunas. "A partir de primeros de abril está previsto que la cifra de dosis que se reciban vaya a ser muy superior", ha apuntado, aunque ha puntualizado que las fechas para este tipo de objetivos son siempre aproximadas, porque dependen de la capacidad de producción de las farmacéuticas.

El pasaporte COVID puede ser "muy útil" Sobre el proyecto de pasaporte COVID-19 que está preparando la Unión Europea, Simón ha señalado que puede ser una herramienta "muy útil", tanto para los ciudadanos, que podrían recuperar cierta movilidad, como para los epidemiólogos en el control de la pandemia. No obstante, el director del CCAES ha advertido que puede también comportar "problemas" que es necesario solventar antes. "Puede ser una herramienta magnífica para permitirnos controlar mejor la pandemia y gestionar correctamente los casos. Nos traerá muchos beneficios, pero también puede generar algunos problemas como todas las herramientas que estamos utilizando", ha detallado, recordando que estos certificados pueden implicar que unas personas puedan viajar y otras no, cuando el acceso a las vacunas contra el coronavirus todavía es limitado. Finalmente, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias cree que las declaraciones de famosos negacionistas de la COVID-19 "no ayudan" a controlar la pandemia. "Sin querer juzgar a nadie, lo cierto es que no ayudan", ha respondido, al ser preguntado por el posicionamiento de la actriz Victoria Abril o el cantante Miguel Bosé, en contra de las vacunas y las medidas impuestas para controlar la transmisión del coronavirus. "Las personas que tienen mucha visibilidad pueden expresarse como quieren, pero hemos tenido muchos miles de fallecidos, más de tres millones de contagios, tenemos las UCI atestadas de gente y el sistema sanitario contra las cuerdas, por lo que este tipo de declaraciones no ayuda", ha zanjado.