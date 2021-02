Luz verde a la vacuna de Johnson & Johnson en EE.UU., la tercera contra la COVID-19 que se autoriza en el país

La Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha aprobado este sábado la autorización de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Johnson & Johnson (J&J), que requiere de una sola inyección, y será la tercera que estará disponible en el país.

“Today, FDA issued an emergency use authorization (EUA) for the third vaccine for the prevention of #COVID19 caused by SARS-CoV-2. The EUA allows the vaccine to be distributed in the U.S for use in individuals 18 years and older. https://t.co/QooSCJWSX0 pic.twitter.com/MWcCdt5n9U“