No busquéis BETI BERDIN Taberna en Google porque no encontraréis este bar ni la localidad vasca en la que se encuentra (Irizar), ya que son una invención de Asier Iturralde (Gastón), con la que rinde homenaje a los bares, a sus clientes, y a las dificultades por las que pasan estos locales debido a la pandemia de coronavirus. Unas tiras que empezó a realizar cuando nos confinaron y que publicaba semanalmente en su web, por lo que también son un excelente testimonio de la época que estamos viviendo, y que ahora recopila en el cómis autoeditado BETI BERDIN Taberna. En tiempos del coronavirus (Ediciones Gastón).

Asier Iturralde (Donostia, 1972) confiesa que esta singular taberna ya estaba abierta antes del coronavirus: "Bueno, el proyecto tiene ya unos años y una cierta “prehistoria” por delante. Soy un apasionado del cómic en todos sus formatos, desde el humor gráfico de una viñeta, hasta la novela gráfica pasando por las tiras de prensa. Quería realizar un proyecto donde pudiera trabajar todos estos formatos. Para ello me parecía básico crear un elenco de personajes que tuvieran una continuidad y que el lector se familiarizada con ellos. Al estilo de las tiras de prensa o los personajes de las antiguas revistas, donde el receptor conoce perfectamente la personalidad del personaje. Estos personajes, podían protagonizar historias largas o simples gags".



"Por otro lado -continúa Asier-, quería un lugar donde todos estos personajes se cruzaran e interactuaran entre sí. Y así surgió BETI BERDIN TABERNA. Una especie de “CHEERS”, la antigua serie de Tv. Ya llevaba un tiempo publicando historias en la web y cuando ocurrió lo del confinamiento, creo que como la gran mayoría, quedé en estado de shock. Era algo tan increíble y del que no teníamos experiencia previa que no acababa de asimilarlo. Decidí sincronizar el universo Beti Berdin con la situación real: Cerrar el bar y mandar a los personajes a casa. Según sucedían los acontecimientos, iba situando a los personajes en los nuevos escenarios. Tuve muy buen feed-back por parte de la gente y decidí tirar del hilo".

"Ahora, al volver a leer las historias y habiendo sido creadas a medida que sucedían los acontecimientos, queda como un diario de las sensaciones y pensamientos que íbamos teniendo" -concluye Asier-.

Página de 'BETI BERDIN Taberna'

"El típico Bar" Asier describe así esa taberna a la que nos invita: "BETI BERDIN (“Siempre igual”, en castellano), es el típico bar-restaurante con solera que puede estar en el ensanche moderno de una ciudad media. La clásica cafetería de boulevard donde tienen cabida todo tipo de personas y se mezcla gente de muy diferente status social. Gente de negocios, comerciantes, repartidores, jubilados, paseantes…."



En cuanto a cómo ha afectado la pandemia a sus habituales, Asier nos comenta que: "La pandemia les ha afectado como a todos los seres humanos: primero el shock y luego cada uno ha ido haciéndose su propia composición de lugar en esta realidad alterada. Eso sí, hemos dejado de lado la parte dramática que provoca la enfermedad en sí y hemos puesto el foco en lo que ha supuesto de cambio en nuestra nueva cotidianidad. Las diferentes formas de afrontar la situación, las teorías que cada cual se crea para darle un sentido a una situación que le desborda… Siempre desde una mirada humorística". "Era una forma de relatar con humor lo que nos estaba pasando -añade el dibujante-. Por un lado para quitar dramatismo al asunto y por otro lado para, con un tono un tanto cínico, reírnos de algunas situaciones sociales que eran un poco agobiantes". "Hay que tener en cuenta que los primeros meses, nos los pasamos pegados a pantallas y se crearon “relatos” y “sentimientos mainstream” como los “happenings” de las 8 de la tarde, el mantra de que saldríamos mejores… Quería reflejar el sentimiento real de gente. Lo que realmente la gente dice cuando está en un entorno íntimo o de confianza" -concluye Asier-. Página de 'BETI BERDIN Taberna'

¿Basado en personajes reales? Asier nos presenta a los clientes habituales de esta taberna: "En la taberna hay una serie de personajes fijos y otros que aparecen de paso. Algunos son destilados de gente que conozco y otros más inventados pero con ciertos referentes de personas reales. Los dos viejillos chiquiteros, están basados en dos personas que se sentaban diariamente al lado mío en el tren. Uno era tremendamente positivo y el otro un cascarrabias. Las historias que pongo en sus bocas no son suyas pero si los roles que adoptaban entre ellos. Era una situación bastante cómica". "Realmente -conitnúa-, los personajes son arquetipos que me funcionan como herramientas para tratar temas que me interesan. Por ejemplo si quiero hablar de lo que supone el “toque de queda”, sé más o menos la respuesta y el juego que me va a dar cada personaje, elijo a los que creo pueden dar más juego y realmente el chiste casi lo hacen ellos".



"El personaje de la gorra sí es mi alter ego -confiesa-. Pero hay que dejar claro que no soy yo y todo lo que aquí sucede es ficción, je, je, je…" Página de 'BETI BERDIN Taberna'

¿Ha sacado la pandemia lo peor de nosotros mismos? En cuanto a si la pandemia ha sacado lo mejor o lo peor de nosotros mismos, Asier asegura que: "Lamentablemente no soy muy optimista en este punto. En situaciones de estrés creo que saltan muchas de las convenciones sociales y las micromiserias y el “sálvese quien pueda”, el egoísmo puro, queda bastante a la vista. Lo vemos ahora con los que se saltan los protocolos para vacunarse, con los que no respetan las normativas de movilidad habiéndolas diseñado ellos mismos, etc…"



"Dicho esto, también está la otra cara de la moneda. Gente que arriesga y da mucho más de lo que se le pide por ayudar a los demás. Pero en general, los comportamientos que podías observar en un supermercado las primeras semanas de confinamiento no generaban mucho optimismo. Si la cosa hubiera ido a peor, no nos hubiera extrañado ver escenas tipo Mad Max, de gente peleándose por una lata de guisantes". Página de 'BETI BERDIN Taberna'

La ciudad ficticia de Irizar Una de las cosas más curiosas del cómic es que está ambientado en una ciudad ficticia de la costa vasca. "Necesitaba localizar las historias en algún lugar y, como soy un tanto obsesivo, si elegía un lugar real, me veía retratando el lugar exacto donde se desarrollaban como Tardi con París… Y veía que eso me iba a coartar demasiado a la hora de contar las historias".



"Como donostiarra residente en Bilbao, cogí lo que más me gustaba de cada ciudad y me inventé Irizar -añade-. Una ciudad de medio millón de habitantes, moderna y dinámica. El recrear esa ciudad me resulta tremendamente divertido y estimulante. Inventarme su idiosincrasia, su estilo arquitectónico dominante, sus edificios singulares, sus comercios, sus clubs deportivos, su marca de cerveza histórica, su escudo, su bandera… Me da la oportunidad de ser diseñador sin cliente, lo cual es muy placentero". "Cuando estaba desarrollando esta ciudad, conocí el trabajo que SETH había realizado para recrear DOMINION, una ciudad tipo canadiense donde él localiza sus historias -continúa el dibujante-. Quedé absolutamente sorprendido de hasta qué punto la había desarrollado. Había realizado maquetas de cartón pintado de muchos edificios de la ciudad y recreado una maqueta de bastantes metros cuadrados. Él comentaba que la había desarrollado sólo para sí mismo porque le resultaba absolutamente necesario a la hora de localizar sus historias. Estas maquetas fueron parte de una exposición itinerante por EEUU, de arquitectura de ciudades ficticias". Página de 'BETI BERDIN Taberna'

Sus influencias Preguntmos a Asiero por sus influencias: "Buff… podría elaborar una lista bastante extensa… Me ceñiré a los que admiro profundamente. Hay dos autores que me entusiasman a partes iguales por su dibujo y su humor y son Sempé y Bill Watterson. Y creo me han influido ambos. Y aunque en principio parecen bastante distintos, tienen cierto fondo en común, el llevarte de lo aparentemente anecdótico e intrascendente a lugares muy distantes y profundos en el pensamiento. Son auténticos poetas". "Otros que me gustan a partes iguales por su humor y dibujo son Dupuy y Berberian y su Señor Jean. Me encanta ese humor ligero y el tono de sus historias en ese ambiente cotidiano y costumbrista.También soy fan absoluto de la todas las historias de Quotidiania Delirante y similares de Miguelanxo Prado. Su álbum de Manuel Montano. El manantial de la noche, será posiblemente uno de los cómics que más veces habré leído. Creo que mezcla de forma magistral el humor, el costumbrismo y lirismo". "Hay otros autores que no se centran tanto en el humor pero que admiro profundamente y que no sabría decir de qué forma me han influido. Me encanta SETH y su capacidad para recrear un universo e imbuirte en él. De Chris Ware, me gusta absolutamente todo excepto el tamaño de la letra. Me encanta la sutileza y el tempo de Jon McNaught, que ha creado un tipo de poesía visual que no se había trabajado en cómic hasta ahora… Y un autor al que vuelvo una vez tras otra porque lo paso en grande leyéndolo, es Tardi, sobre todo las historias de Nestor Burma, que me parecen geniales desde todos los puntos de vista". "Podría nombrar muchos más pero creo que estos son los que habitan mi Olimpo particular" -concluye Asier-. Página de 'BETI BERDIN Taberna'

El amarillo es el color protagonista Nos gusta el color amarillo de Asier porque no es muy habitual su uso en los cómics que se publican bitono. "Me gusta mucho trabajar en bitono porque creo que tiene una gran potencia de sugerencia, de crear ambientes y aportar el tono de la historia. Ahora que me fijo, muchos de los autores que he nombrado arriba usan el bitono o el blanco y negro…" "También quería que BETI BERDIN tuviera una personalidad diferenciada y, de paso, experimentar -añade-. Esta armonía de blanco, amarillo y negro, la trabajo bastante en mi labor como diseñador ya que es visualmente muy potente y me iba a abrir un campo amplio de experimentación. Que yo sepa, hasta el Yo loco de Keko y Altarriba, no había visto esa combinación en cómic e incluso en Yo loco es bastante puntual. En viñetas concretas del álbum. Por cierto, me encanta la trilogía". Portada de 'BETI BERDIN Taberna'