Los aficionados al 'género negro' están de enhorabuena porque la editorial Norma publica dos clásicos indiscutibles de las viñetas, por primera vez en ediciones integrales: Nestor Burma (Malet-Tardi) y Evaristo (Carlos Sampayo y Francisco Solano López). En dos espectaculares volúmenes que no deberían faltar en ninguna tebeoteca ni biblioteca. Dos obras que, aunque sean muy distintas, comparten el cariño y la emoción por un género que suele reflejar el lado más oscuro del alma humana; eso que tememos descubrir cuando nos miramos al espejo.

Por cierto, que Nestor Burma ha sido incluído en la lista de Esenciales de 2020 de la ACDCómic.

Por eso, más que una historia en blanco y negro es una historia llena de grises , con personajes complejos y cuyos argumentos comprendemos, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Unos grises que Tardi refleja como nadie con sus maravillosos dibujos en los que los personajes siempre parecen a punto de ser devorados por esos grises, por esa niebla del puente Tolbiac, que da nombre a su primera historia.

Evaristo, "el Eliot Ness argentino"

Portada de 'Evaristo'

Con un diseño Similar a Nestor Burma (con portadas que que presentan primeros planos de los protagonistas fumando y que combinan el negro y el amarillo), Norma editorial también publica un integral de Evaristo, otra obra maestra de dos grandes de la historieta argentina, el prestigioso guionista Carlos Sampayo (Alack Sinner) y Solano López, el reconocido dibujante de El Eternauta. Un volumen que incluye, por primera vez en España, las 16 aventuras cortas del personaje (varias permanecían todavía inéditas por estos lares).

Lo curioso es que el comisario Evaristo Meneses, el protagonista del cómic, es un personaje real que se hizo muy famoso en los años 50, la edad de oro de la delincuencia argentina, que instauró en el país una época de pánico e inseguridad. Hasta que llegó este comisario que se ganó el sobrenombre de "el Eliot Ness argentino" y puso orden en las calles (entre 1957 y 1962 esclareció 1117 delitos). Pero su éxito también fue su perdición, porque los políticos, envidiosos de su popularidad, le fueron arriconando hasta acabar con su carrera. Después se convedrtiría en un auténtico detective privado.

Carlos Sampayo (1943) es uno de los mejores guionistas de la historia del cómic, destacando sus colaboraciones con el dibujante José Muñoz (al que tuvimos la fortuna de entrevistar en 2017), como Billie Holiday, Juego de luces... o la impresionante Alack Sinner, que renovó por completo el cómic de género negro, en 1975, y sigue siendo una de las obras más influyentes de la historia. Y aquí se juntó con Francisco Solano López (1928-2011), dibujante del Eternauta de Héctor Germán Oesterheld (1919-1978), el cómic argentino más famoso de la historia.

Página de 'Evaristo'

Dos talentos inigualables que se superan a sí mismos en un cómic explosivo. Aquí no se trata de crear atmósfera, como en Nestor Burma, sino que son historias cortas, de entre ocho y dieciséis páginas, que van al grano desde la primera viñeta. Como el cine policíaco de los años 70 (El padrino, Tarde de perros). Historias en las que no falta el suspense pero en las que la violencia real se convierte en una de las grandes protagonistas. Todo gracias a su impresionante protagonista, casi un semidios grigo que no cejará ante nada ni ante nadie para esclarecer los hechos.

Y sin grises, en un maravilloso blanco y negro de Solano López en el que se trata un amplio abanico delictivo que abarca el robo, el secuestro, el homicidio, la trata de blancas, la suplantación, el asesinato serial o el crimen político. Y que llevará al protagonista desde los barrios de chavolas más pobres hasta los despachos ministeriales de la gente más importante.

Un cómic en el que tampoco falta el desencanto del género, por un sistema social y político corrupto, pero contra el que se puede y se debe luchar.

Destacar el guion de Sampayo, que funciona como un mecanismo de relojería, altenando el suspense y la acción; y los fabulosos dibujos de un artista irrepetible, Solano López, que nos ofrece uno de los mejores retratos de Argentina, de Buenos Aires y sus calles, que hemos visto nunca. Y no solo en el cómic, porque la ciudad y sus gentes son otros de los protagonistas de este imprescindible Evaristo.