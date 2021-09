El mecanismo de control de exportación de vacunas aprobado por la Comisión Europea y que entra en vigor este sábado no afectará a la frontera que separa Irlanda e Irlanda del Norte, como había transcendido en un primer momento.

"La Comisión se asegurará de que el protocolo de Irlanda del Norte e Irlanda no se vea afectado. La Comisión no aplicará la cláusula de seguridad", ha aclarado Bruselas en un comunicado.

Previamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había hablado con el primer ministro británico, Boris Johnson, y con el primer ministro de Irlanda, Michéal Martin.

Ambos habían mostrado su preocupación y su descontento ante la posible aplicación de esta cláusula en la frontera que separa ambas partes de la isla.

Por su parte, la ministra principal de Irlanda del Norte, Arlene Foster, tachó la decisión de la UE de invocar el artículo 16 del Protocolo de Irlanda del Norte de "acto de hostilidad". "Están tratando de detener el suministro de vacunas, unas vacunas diseñadas para salvar vidas en el Reino Unido", afirmó Foster en un vídeo divulgado sus redes sociales.

Tras conocer que finalmente Bruselas había dado marcha atrás en su decisión, el primer ministro irlandés ha aplaudido la noticia.

"Acojo con satisfacción la decisión de esta noche de la Comisión Europea de no invocar la cláusula de salvaguardia del Protocolo de Irlanda / Irlanda del Norte tras conversaciones constructivas con @vonderleyen. Este es un avance positivo dados los muchos desafíos que enfrentamos al abordar el COVID-19", ha tuiteado Michéal Martin.

