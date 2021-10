Pfizer envió a la EMA el pasado 1 de diciembre la solicitud de comercialización de su vacuna en la Unión Europea, aunque la agencia llevaba analizando en tiempo real los datos sobre la producción, dosificación y ensayos clínicos desde octubre, lo que le permitió llegar a estas conclusiones en tiempo récord.

Sobre los efectos de la vacunación en personas alérgicas, la EMA ha afirmado que se estudiará caso por caso, lo mismo que ocurrirá con mujeres embarazadas.

“Today we add an important chapter to a European success story, by making available the 1st #COVID19 vaccine for Europeans.



More will come.



It will be available to all EU countries at the same time, on the same conditions #EUvaccinationdays https://t.co/4Xa17PQkMv“