No lo tires, véndelo: la segunda vida de los artículos que no queremos

¿Qué dice la OCU?

Desde OCU insisten en que una buena información sobre el producto y el vendedor son claves para evitar sorpresas desagradables cuando se adquiere un producto de segunda mano. Además, la organización de consumidores subraya, en declaraciones a RTVE.es, la importancia de no realizar nunca pagos por adelantado.

¿Qué debe saber el consumidor cuando adquiere un producto de segunda mano?

El comprador debe saber si la compra la realiza a un profesional o a un particular porque la normativa cambia entre unos y otros. Si es a un profesional, al consumidor le ampara la Ley General de Consumidores y Usuarios y si es entre particulares es necesario remitirse al Código Civil. Se podría decir que si no se compra a un profesional el comprador está más desprotegido.También es necesario tener claros los términos y condiciones de las plataformas, incluidos costes y forma de envío, además de la forma de pago. Existe el riesgo de que el comprador realice el desembolso, pero no llegue a recibir el producto, por ello aconsejamos el pago contra reembolso o en el momento de la entrega en este tipo de transacciones.

¿Estos productos tienen o deben tener algún tipo de garantía? ¿Y si la venta se realiza entre particulares?

El comprador debe saber que los aparatos de segunda mano vendidos por un profesional tienen un año de garantía mínimo. Sin embargo, en la compraventa que se realiza entre particulares deben acordarse las condiciones de mutuo acuerdo. El usuario también dispone del derecho de desistimiento de 14 días si la compra se realiza a un profesional, aunque el producto sea de segunda mano. Pero, de nuevo y si es entre particulares, cualquier tipo de disposición debe negociarse y quedar reflejada en el acuerdo de compraventa. Las partes establecen de común acuerdo, cualquier tipo de garantía. Generalmente, al ser artículos de poco valor, se establece la renuncia a la garantía.

¿Es el movimiento bancario suficiente aval a la hora de presentar una reclamación? ¿Y si la venta se ejecuta en mano?

Para cualquier tipo de reclamación es necesario aportar la mayor cantidad de documentación posible, transacciones bancarias, contratos, acuerdos y comunicaciones (email, WhatsApp...) entre las partes. Si se realiza a través una plataforma, sería conveniente disponer también de una copia de los términos y condiciones de la misma. Por otro lado, si existe disconformidad en una transacción entre particulares, además de reclamar al vendedor es conveniente informar también al portal.