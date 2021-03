22:52

"Recuerdo el dolor de espaldas, sumergirme en la piscina y que fuera el momento más feliz del día. Tras repetir esto casi un mes tomé nota de las sensaciones que esto me producía. Me llevó a la corriente del río de mi infancia. En esa corriente estaba mi madre lavando con sus vecinas la ropa, algo que para mí era una auténtica fiesta (...) me paré y me di cuenta de que estaba escribiendo de mí mismo y del paso del tiempo. No sabía si quería seguir exponiéndome hasta ese punto pero continué. El resultado es Dolor y Gloria", dice Almodóvar en su discurso. Le dedica el premio a su hermano.