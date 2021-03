Premios Goya

La carrera triunfal de Dolor y Gloria está más que certificada en todo festival de cine internacional de prestigio: de Cannes a los Oscar, bajo un marchamo evidente de cinta del año. Y ahora los Goya 2020, donde el emotivo autorretrato de Pedro Almodóvar aspira a 16 estatuillas.

Dolor y gloria se sitúa a la cabeza de nominaciones junto a Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar (con récord de 17 candidaturas) y La trinchera infinita de Jon Garaño, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, que acumula 15.

Las candidaturas se han anunciado este lunes desde la Academia de Cine, en lo que apunta a un duelo a tres, con pesos pesados del cine español, y que pivota sobre dos temas base: la Guerra Civil y la biografía ficticia del director manchego que le ha reconciliado con crítica y público.

“Hay personas que se me arriman y me agarran del brazo, quizás porque en la película aparezco doliente. Tengo la impresión de que la gente me quiere más después de esta película, pero no soy el de la cinta aunque todo está inspirado en mí, pero sí, algunas cosas las he vivido”, ha reflexionado Almodóvar sobre el éxito, acompañado por su hermano Agustín desde la sede de la Academia.

“Es un milagro que el cine español exista pero cada temporada demuestra que sigue vivo”, se ha congratulado sobre la excelente cosecha de cintas de esta edición y ha instado a los políticos a devolver la cultura “a la agenda”, además de felicitar a su equipo (todos sus intérpretes han hecho pleno en las nominaciones) en especial a Julieta Serrano “que espero se lleve el Goya”, ha dicho Almodóvar entre risas.