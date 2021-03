No ha estado, aunque tampoco se la esperaba. La actriz y cantante Pepa Flores, conocida artísticamente como Marisol, se ha mantenido fiel a su voto de silencio y no ha acudido a recoger el Goya de Honor 2020 que le ha otorgado la Academia de Cine. En su lugar, lo han hecho sus tres hijas: María Esteve, Celia Flores y Tamara Esteve.

Pepa Flores lleva casi 35 años retirada de la vida pública, y su ausencia en la gala de los Goya se daba casi por segura. No ha servido que la entrega de los premios se haya celebrado en su ciudad, Málaga, donde nació y donde después se retiró cuando decidió dejarlo todo para vivir con su familia, lejos de los focos y la atención mediática.



“Hace más de 30 años que nuestra madre tomó la firme decisión de bajarse de los escenarios”, ha dicho María Esteve al recoger el galardón, en nombre de las tres hermanas y de su madre. La actriz, junto a Celia Flores, han invitado a subir a su hermana Tamara, quien esperaba en el patio de butacas entre lágrimas y no estaba previsto que participara directamente.



“Hoy, agradecida a la Academia, a los compañeros, y a la cantidad de los mensajes que ha recibido, no se está perdiendo ni un detalle desde una televisión grande y un lugar tranquilo”, ha continuado hablando María Esteve, “aunque no se lo crea, ha hecho feliz a muchísimas personas a lo largo de su carrera”.



“Querida mamá, querida Pepita, desde ese lugar en calma que has conseguido y que tanto te ha costado, esta profesión te otorga este reconocimiento tan bonito. Disfrútalo, porque este Goya es para ti”, ha concluido.