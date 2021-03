Melancolía, música y recuerdo en varias vertientes en los Goya. El triunfo de Dolor y gloria que se ha alzado con siete estatuillas y el homenaje a Pepa Flores, que finalmente no ha acudido a la ceremonia, han sido dos de los puntales de esta 34 edición de los premios que se han celebrado por primera vez en Málaga.

Buenafuente y Silvia Abril han repetido como maestros de ceremonias con un monólogo con dardos de humor blanco a la actualidad política en una gala a la que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que, en general, no ha tenido tono reivindicativo. A continuación algunos de sus mejores momentos: desde la sencillez de Benedicta Sánchez a la emoción de Antonio Banderas.

3-Apoteosis Banderas

Era el favorito fijo en todas las quinielas y no ha fallado. Antonio Banderas ha ganado el goya a mejor actor por Dolor y gloria, tras sus galardones en Cannes y en los premios del Cine Europeo por su interpretación de Salvador Mallo, su emotivo trasunto de Pedro Almodóvar. Y al manchego ha dedicado Banderas, muy emocionado, su discurso "no preparado". Ha recordado que se conocen desde hace 40 años y han trabajado en 8 películas, en una alabanza pública de su amistad. "Nunca me has traicionado", ha apuntado el malagueño que ya contaba con un goya de honor.

04.23 min Antonio Banderas se ha alzado con el Goya al mejor actor protagonista por su papel en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar. El malagueño se ha impuesto a los otros pesos pesados de la interpretación con los que competía: Antonio de la Torre por La trinchera infinita, Karra Elejalde por Mientras dure la guerra y Luis Tosar por Quien a hierro mata. Aunque ha estado nominado con ésta en cinco ocasiones y hace cinco años obtuvo el Goya de honor, éste es el primer Goya que recibe por uno de sus trabajos interpretativos. El actor malagueño ha expresado que esta "muy contento", recordando que hace justo tres años que sufrió un ataque al corazón y le han dado "este regalo". "No solo estoy vivo sino que me siento vivo", ha dicho. Aunque ha estado nominado con ésta en cinco ocasiones y hace cinco años obtuvo el Goya de honor, éste es el primer Goya que recibe por uno de sus trabajos interpretativos.

El actor ha cerrado con una celebración a la vida: "Hoy se cumplen exactamente tres años desde que sufrí un ataque al corazón y me habéis dado la oportunidad de celebrar ese cumpleaños. No solo estoy vivo, sino que me siento vivo", ha resumido Banderas, que ha hecho llorar a algunos de los asistentes. La alegría ha vuelto con su actuación en A Chorus Line, el musical que interpreta en su teatro de Málaga y que ha puesto broche final a la gala.