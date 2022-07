El Parlamento británico ha rechazado por segunda vez el Acuerdo de Retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) por 391 votos en contra y 242 a favor. La primera ministra, Theresa May, ha logrado reducir el margen de derrota con respecto a enero -ha pasado de 230 votos en contra a 149-, pero ha fracasado en su estrategia, centrada en revertir el no de sus socios de Gobierno del DUP y el ala euroescéptica del Partido Conservador con la amenaza de una parálisis del divorcio.

La derrota parlamentaria agrava la crisis política en Reino Unido y prolonga la incertidumbre en torno al divorcio a menos de tres semanas para la fecha límite. La Cámara pasará a pronunciarse sobre una salida sin acuerdo este miércoles y, si lo rechaza, decidirá el jueves si solicita una prórroga del proceso a la UE, cuyos miembros deben autorizarla por unanimidad entre los Veintisiete Estados miembros.

De nada han servido las garantías sobre la salvaguarda irlandesa ofrecidas a última hora por Bruselas en los Comunes, que podrían pasar ahora a disputar el control de las negociaciones a un Gobierno incapaz de sacar adelante sus leyes.

La UE ha lamentado la decisión del Parlamento británico y, en palabras del negociador europeo Michel Barnier, se siente "decepcionada" por que el gobierno británico no haya podido alcanzar una mayoría para aprobar el acuerdo. Los 27 seguirán trabajando para preparar todos los escenarios posibles también una salida sin acuerdo. Bruselas asegura que si Londres solicita una prórroga, estará dispuesta a considerarla.

La primera ministra ha conseguido sobrevivir hasta ahora a todos los golpes durante el proceso , pero su liderazgo está cada vez más debilitado. La prensa ha especulado a lo largo de la jornada con la posibilidad de un adelanto electoral o una dimisión, pero May se mantiene en el cargo con un único objetivo en mente: ejecutar el divorcio el 29 de marzo.

"Votar en contra de un acuerdo y a favor de una prórroga no resuelve los problemas. La UE querrá saber para qué la queremos y esta Cámara deberá responder si quiere revocar el artículo 50 [y por tanto cancelar el divorcio], un segundo referéndum o una salida con otro acuerdo", ha dicho tras la derrota.

May ha lamentado la decisión de sus colegas sobre lo que ha definido como "un asunto de extrema importancia para el futuro" . La líder conservadora ha confirmado que el miércoles presentará una moción sobre la retirada de la UE sin acuerdo y, consciente de que esta opción será previsiblemente rechazada, ha advertido de que el aplazamiento del Brexit debe estar justificado.

Las próximas votaciones seguirán siendo cruciales para el modo y la fecha en que Reino Unido dejará de ser un Estado miembro. La propia primera ministra votará en contra de un divorcio sin acuerdo, pero quién sabe si su amenaza tan repetida en las últimas semanas -"o mi acuerdo, o Brexit duro"-, llegará a producirse, porque las próximas votaciones no son vinculantes para el Gobierno. No obstante, dos conservadores y el líder unionista del Parlamento, Nigel Dodds, han presentado una enmienda para posponerlo hasta el 2 de mayo, siempre y cuando sea un divorcio duro.

De hecho, el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha advertido de que los preparativos para un divorcio sin acuerdo -sin periodo de transición, garantías para ciudadanos ni acuerdos comerciales-, son ahora "más importantes que nunca". Los Veintisiete, que celebrarán una cumbre sobre el Brexit el 21 y 22 de marzo, no están dispuestos a aceptar una prórroga si no está justificada, y no creen que aplazar el proceso dos o tres meses resolvería la situación.

Prolongar el Brexit más tiempo daría lugar a una suerte de opciones que por ahora se han descartado: podría haber elecciones generales, nuevo Gobierno, nuevo Acuerdo de Retirada o incluso un segundo referéndum que anule el divorcio. Así las cosas, nadie se atreve a aventurar el futuro de un divorcio que poco a poco va agotando el tiempo y las opciones disponibles.