El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha anunciado ese miércoles que el próximo Gobierno de Mariano Rajoy dejará "un poco al lado" asuntos como el de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, como recomienda el informe de los expertos hecho público este martes, porque "el problema de los españoles hoy no es Franco, sino el paro".

"Nos vamos a centrar en la crisis. Vamos a hablar de desempleo y vamos a dejar estos asuntos un poco al lado porque no es esto lo que en este momento preocupa a los españoles", ha explicado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que a los ciudadanos les inquieta "tener un trabajo" y no "dónde esté enterrado Franco".

Dicho esto, ha confirmado que el nuevo Gobierno de Rajoy, que tomará posesión previsiblemente el 22 de diciembre, no continuará trabajando en la línea que ha venido haciéndolo el Gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, caracterizada, a su juicio, por "plantear polémicas que los españoles no tenían y por abrir debates que no existían y que distraían a la opinión pública".

"No vamos a seguir la estrategia de Zapatero de poner temas complejos, conflictivos y que dividen encima de la mesa para que los españoles no hablen de lo que realmente importa que es el desempleo", ha sentenciado, para reiterar que "el problema de los españoles es la crisis".

La hija de Franco "no está dispuesta" El abogado de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, Pedro Cerracín, ha afirmado este martes que la hija de Franco, Carmen Franco, "no está dispuesta a trasladar los restos de su padre de la Basílica del Valle" y ha calificado de "insulto a la inteligencia" el informe de la comisión de expertos. "No es un dictamen, como abogado estoy acostumbrado a manejar dictámenes a diario. Y estamos hablando de la basílica más grande del mundo después de la del Vaticano con un patrimonio cultural enorme, de esculturas, la cúpula, en fin el Valle de los Caídos es enorme y está poblado de obras de arte por todo su recinto", ha señalado en una entrevista a la Cadena Cope recogida por Europa Press. Por ello, Cerracín ha afirmado que el informe de los expertos "no merece el nombre de dictamen" ya que no puede valorarse así un total de "treinta y cinco folios realizados por doce expertos". "El dictamen es un insulto a la inteligencia", ha valorado. Al hilo de esto, ha recalcado que la historia está para respetarla y ha denunciado que la comisión ha realizado el informe que le han mandado que hiciera." El ministro de Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui ya anticipó las decisiones y ya se lució en un programa de televisión diciendo lo que iba a hacer. Esto es muy grave", ha criticado.