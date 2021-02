Carmen Franco, la única hija del dictador Francisco Franco, ha eludido pronunciarse sobre la recomendación realizada por la comisión designada por el Gobierno sobre el futuro del Valle de los Caídos y que propone la exhumación de los restos del general, enterrados en la Basílica, para ser enterrados donde diga la familia.

En una breve conversación con Europa Press, al ser preguntada por las conclusiones de la comisión, respondió que no sabe nada y que nadie le ha comentado nada.

Sin embargo, el pasado mes de junio, cuando el Gobierno ya planteó esta posibilidad, la hija de Franco declaró que le parecía mal y que la opinión de la familia es que se quedara allí, porque es una basílica.

Asimismo, en aquella ocasión indicó que la familia tenía conocimiento de esos planes a través de los medios de comunicación, porque el Gobierno no se había puesto en contacto con ellos para estudiar posibles medidas.

Alfonso Guerra cree que el PP no debería tener "ningún problema"

El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso en la anterior legislatura, Alfonso Guerra, considera que el PP, si tiene "racionalidad", debería atender la recomendación de los expertos de sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, puesto que los 'populares' han llegado al poder democráticamente y el dictador fue un líder "no democrático".

"Si tienen racionalidad deberían atenderla, porque si no habría un sentimiento de coincidencia con el pasado que a nadie se le ocurre que debiera existir en un gobierno que ha sido elegido democráticamente. Aquel fue un régimen no democrático y no deberían tener ningún problema para tomar esta decisión", ha señalado.

Guerra, que ha acudido al Congreso a acreditarse como diputado, coincide plenamente con el consejo de los expertos y así lo dijo cuando se le pidió su opinión al respecto, ya que está convencido de que "lo que representa hoy el Valle de los Caídos no podrá modificarse si no se exhuma el cadáver del dictador".

Desde su punto de vista, lo lógico es que la familia quiera tenerlo en un "cementerio normal" y ha apuntado al del Pardo, donde ya reposan los restos de su esposa, Carmen Polo. "Lo lógico y lo correcto es que se reunieran los restos de los dos", ha dicho.