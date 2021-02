La Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos propone en su informe que los restos del dictador Francisco Franco sean exhumados y trasladados a otro lugar, mientras que los de José Antonio Primo de Rivera sean reubicados dentro de la Basílica para estar en igualdad de condiciones con los demás enterrados en el recinto.

El traslado de los restos de Franco no ha contado con el apoyo de tres miembros de la Comisión, que han manifestado su postura contraria a esta exhumación.

Los dos presidentes de la Comisión, Virgilio Zapatero y Pedro José González-Trevijano, han presentado este martes junto al ministro de la Presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, las conclusiones que han alcanzado tras cinco meses de trabajo y que están basadas en una "resignificación" del Valle de los Caídos para convertirlo en un lugar en memoria de "todos" los fallecidos durante la Guerra Civil y la represión franquista posterior.

En este contexto, el informe subraya la intención de despojar al recinto de cualquier connotación ideológica y política y sostiene que esto sólo será posible si en él únicamente permanecen los restos de los muertos durante la guerra, ante lo que recomienda que los restos de Franco sean trasladados "al lugar que considere la familia" o a aquel "que sea considerado digno y más adecuado".

Pese a ello, tanto Virgilio Zapatero como González-Trevijano han coincidido en la necesidad de consultar a la familia cualquier decisión que se tome al respecto pero, al contrario que lo que sucede con la Iglesia, han reconocido que su posición no es vinculante y el Gobierno tiene potestad para contradecir su deseo.

Tres miembros en contra de la exhumación

Esta propuesta de traslado de los restos de Franco no ha contado con el apoyo de Miguel Herrero de Miñón, Feliciano Barrios y el propio González-Trevijano, quien antes de explicar su voto particular ha querido resaltar la "profunda vocación democrática" de los tres y asegurar que su discrepancia no pone en ningún momento en entredicho la calificación del franquismo como régimen dictatorial.

Al margen de esta consideración, consideran "complicado" poder trasladar los restos del dictador por la competencia de la Iglesia sobre el interior de la Basílica del Valle y son partidarios de la "continuidad y asunción" de la historia de España "tal y como es", aceptando "sus luces y sus sombras". Pero además, advierten de que el traslado de Franco 36 años después de su fallecimiento aún puede provocar "división, separación y tensión" entre la sociedad, algo que consideran necesario "sopesar y evitar".

El punto en el que sí coinciden los doce miembros de la Comisión es el relativo a los restos de José Antonio Primo de Rivera, que consideran que deben permanecer en el recinto por ser víctima de la Guerra Civil pero no ocupar un lugar preeminente dentro de la Basílica "dada la igual dignidad de todos los allí enterrados".