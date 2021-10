La canciller alemana, Angela Merkel, ha instado a España a introducir más reformas para lograr la reducción de su nivel de endeudamiento como única fórmula viable para recuperar la confianza de los mercados. En un acto de las juventudes de la Unión Cristianodemócrata que preside en la ciudad de Braunschweig, al norte del país, Merkel ha señalado que "España ya ha hecho mucho pero probablemente debe hacer más para recuperar la confianza de los mercados". A estas palabras ha respondido el secretario de Estado español para la UE, Diego López Garrido, quien ha asegurado en Bruselas que España está determinada a hacer lo que sea necesario para cumplir los objetivos de déficit acordados.

00.38 min El secretario de Estado español para la UE, Diego López Garrido, aseguró hoy que España está determinada a hacer lo que sea necesario para cumplir los objetivos de déficit acordados, después de que la canciller alemana, Angela Merkel, declarase que España e Italia tienen que hacer mayores esfuerzos. "Se han hecho muchas cosas y se seguirán haciendo las que sean necesarias" para cumplir "el 6% del déficit este año, 4,4% el año que viene y 3% el siguiente", afirmó López Garrido al término del Consejo de Asuntos Generales celebrado hoy en Bruselas. "España está, por tanto, determinada a cumplir ese objetivo", sostuvo y añadió que "los esfuerzos se están haciendo sistemáticamente". Según López Garrido, esos esfuerzos se llevan realizando "desde que se acordó un programa de consolidación fiscal, no solamente para España sino para todos los países de la UE".

Merkel también ha pedido a Italia más esfuerzos porque ha asegurado que el nuevo fondo de rescate de la eurozona no se sostendrá si la deuda de Italia se mantiene alta (en estos momentos es del 120%).

La canciller ha señalado que hay que proteger a los países de la eurozona. "Por ello necesitamos un fondo de rescate de la eurozona mayor, por eso necesitamos lo que David Cameron (primer ministro del Reino Unido) calificó de 'bazoca' para dejar claro que queremos proteger nuestro euro", ha afirmado Merkel. Pero ha advertido también de que solo funcionaría si los países que necesitan protección trabajan simultáneamente para reducir sus deudas.

"Si no hacen nada con sus presupuestos, si continúan teniendo deudas públicas iguales al 120% (del PIB) como Italia, entonces no importa lo alto que sea el muro protector porque no ayudará a recuperar la confianza de los mercados", ha subrayado Merkel durante el acto en el que ha reiterado su oposición a emitir eurobonos.

Sanciones más duras La canciller también ha reclamado sanciones más severas y la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE de aquellos socios de la Unión Europea que no controlen sus finanzas y sufran un endeudamiento excesivo. "Bruselas carece hasta ahora de competencias en ese sentido", ha reconocido Merkel, para quien si un país viola durante años el pacto de estabilidad y crecimiento debe poder ser demandado ante el Tribunal de Justicia de la UE con independencia de la autonomía presupuestaria de los distintos socios. “Necesitamos más Europa“ "Necesitamos más Europa y más capacidad de acción en ese campo", ya que de lo contrario no se llegará a una competitividad equilibrada de los países de la UE, ha afirmado la canciller un día antes de la cumbre en Bruselas de los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea.