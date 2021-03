El Servicio de Estudios del BBVA (BBVA Research) prevé que la economía española se estanque en el tercer trimestre del año y sitúa el crecimiento intertrimestral del PIB entre el 0,0% y el 0,1%, por debajo de su anterior estimación, al tiempo que no descarta que la economía caiga en los últimos tres meses del año. Además, alerta de que no se cumplirá el objetivo de déficit marcado en el 6% del PIB para todas las administraciones públicas si no se acometen medidas adicionales.

Según el último Observatorio del servicio de estudios del Grupo BBVA, hecho público este martes, aunque la administración central cumpla su compromiso de déficit público, es "poco probable" que las comunidades autónomas también lo logren, en tanto que ve difícil que el superávit de la Seguridad Social coincida con el previsto por el Gobierno.

Sobre la recuperación del consumo, el estudio cree que seguirá "lenta" y que podría verse afectada negativamente ante la incertidumbre del crecimiento económico internacional y las tensiones financieras, especialmente en Europa.

El estudio ve "preocupante" la persistencia de la destrucción de puestos de trabajo entre julio y septiembre, y estima una caída del empleo de 29.000 personas y un incremento del paro cercano a 54.000 desempleados más, corregidas las cifras de estacionalidad, por lo que sitúa la tasa de paro en el 20,9% para todo el año.

No obstante, los servicios de estudios consideran que el sector exterior seguirá tirando de la economía pese a que las exportaciones presentarán una desaceleración, que estiman "temporal", aunque advierten de que el incremento en la incertidumbre en los mercados financieros internacionales puede hacer aumentar "los riesgos a la baja".