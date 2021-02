Con más de dos horas de retraso y ante un comité sin público -debido al tartazo sin consecuencias de un joven activista a Rupert Murdoch minutos antes- la exconsejera delegada de News International, Rebekah Brooks, ha repetido el argumentario defendido por el magnate y su hijo James: ha pedido perdón esquivando, eso sí, su responsabilidad en el caso de las escuchas, y ha reconocido que "el News of the World utilizó detectives privados como hacía la mayoría de los periódicos".

"Sí, era consciente de que News of the World empleó a detectives privados bajo mi dirección", ha reconocido la que fuera jefa del tabloide dominical desde 2000 a 2003 y directora del The Sun desde 2003 hasta 2009. Rebekah Brooks ha defendido que era una práctica habitual a finales de los años 90 y principios de la década del 2000 y que se dejó de utilizar a raiz de las nuevas leyes de protección de datos.

La periodista, que ha entonado el mea culpa nada más llegar a la sala de la Comisión de Cultura, Medios y Deportes, ha dejado claro que sería "lo más abierta posible" pero que, debido a sus "responsabilidades judiciales" sus declaraciones no podían interferir con la investigación policial en curso, motivo por el cual ha estado acompañada de su abogado, a diferencia de los Murdoch.

“A nadie le repugna más el caso Dowler que a mí“

Brooks, que fue detenida el pasado domingo durante nueve horas bajo la sospecha de aprobar escuchas ilegales y pagar sobornos a policías para obtener exclusivas, ha lamentado en particular el caso de Milly Dowler, el de la niña asesinada en 2002 víctima de pinchazos telefónicos.

"Me gustaría añadir mis disculpas personales a las de James y Rupert Murdoch. Las acusaciones de interceptaciones de teléfonos de víctimas de crímenes es horrible y repugnante y quiero reiterarlo", ha afirmado. "La idea de que el teléfono de Milly Dowler fue pinchado por una persona pagada o, peor, autorizado por alguien del News of the World es algo que me horroriza más que a nadie en esta sala".

"Nunca he pagado a un policía" ¿Cómo puede ser que un periodista decida pinchar un teléfono de un personaje sin el conocimiento o autorización de su directora?, le han preguntado una y otra vez los diputados. Pero la apodada por algunos medios como la 'reina de los tabloides' ha mantenido en todo momento que ella no tenía conocimiento de que el periódico hubiera realizado escuchas telefónicas a políticos, famosos o víctimas del terrorismo y que la primera vez que escuchó tales acusaciones sobre el caso Dowler fue hace tan solo dos semanas. Brooks también ha asegurado que "nunca he pagado a un policía" en relación con el caso de sobornos a agentes de Scotland Yard por parte de periodistas del NoW. Y firme también se ha mostrado a cerca de su relación con el detective privado Glen Mulcaire, detenido en 2007 por el caso de las escuchas a miembros de la casa real británica. "No le conocía, esa es la verdad, y él lo puede decir", ha afirmado. "Fue solo cuando vimos la documentación sobre Sienna Miller (actriz que les demandó por haber pinchado su teléfono) cuando nos dimos cuenta de la gravedad de la situación" en 2010 y entonces ya fue demasiado tarde, ha reconocido la exconsejera delegada de News International. Las relaciones entre la periodista y mano derecha de Rupert Murdoch y el Gobierno británico también han sido duramente cuestionadas por los diputados.