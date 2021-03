Zapatero inició el pasado 2 de abril, cuando anunció que no repetiría como candidato en las elecciones, su particular cuenta atrás. Éste será su último debate sobre el estado de la nación y no parece que vaya a despedirse entre aplausos por parte de los grupos de la oposición.

En el anterior debate, en julio de 2010, el presidente ya pudo comprobar su soledad parlamentaria. Las críticas por su gestión de la crisis económica fueron generalizadas y, en algunos casos, muy duras. El PP ya pedía por entonces elecciones anticipadas y Zapatero se aferraba a la presidencia defendiendo la necesidad de reformas.

El escenario no cambia casi un año después: Los 'populares' no pierden ocasión de hablar de adelanto electoral y el presidente ha dicho, por activa y por pasiva, que quiere concluir el mandato.

Pero entonces Zapatero no había desvelado su mejor secreto: si volvería a ser candidato en las elecciones generales de 2012. La voracidad de la crisis económica, las nefastas encuestas para los socialistas y la impaciencia de los 'barones' socialistas le obligaron a deshojar la margarita el pasado mes de abril.

Anunció que cedía el testigo como candidato a su mano derecha en el Gobierno, el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, que, tras unas primarias descafeinadas por la renuncia de Carme Chacón, disputará con Mariano Rajoy la carrera a La Moncloa.

La crisis económica pudo con Zapatero Zapatero ha tenido que soportar sobre sus hombros una crisis económica sin precedentes que en España se ha complicado con unas alarmantes cifras del paro que superan ya el 20% de la población y llegan al 45% cuando se habla de paro entre los jóvenes. En el último año el presidente no ha podido soltar la cruz de la economía que ha eclipsado todo lo demás y ha situado a Zapatero como el presidente del Gobierno peor valorado en la historia de la democracia. Así, otra vez más, la crisis y el paro serán los protagonistas de un debate sobre el estado de la nación en el que Zapatero tiene ya poco que perder. El run-run político de los últimos días apunta a que aprovechará para hacer nuevos anuncios de recortes. Miembros del Gobierno ni han confirmado ni desmentido este extremo. Lo que es seguro es que el presidente defenderá los planes acometidos para enfrentar la coyuntura económica y tratará de justificar su continuidad hasta 2012. Defiende esta posición porque, a su juicio, es "necesario" cerrar las reformas emprendidas en el mercado laboral, el sistema financiero y la negociación colectiva. En el último Comité Federal de su partido hizo autocrítica, pero "la justa", como él mismo dijo. En una reciente entrevista en RNE, dejaba claro que volvería a tomar las mismas decisiones para hacer frente a la crisis. Nadie duda de que el objetivo de Zapatero también es ganar tiempo hasta 2012 para tratar de remontar unas encuestas muy desfavorables para los socialistas que en los comicios locales y autonómicos del 22 de mayo se dieron el mayor batacazo de la historia con sus peores resultados.