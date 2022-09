Tomás Gómez gana a la candidata de Zapatero y disputará a Aguirre la presidencia de Madrid

545 votos. Ése es el escaso margen por el que se ha impuesto Tomás Gómez, el autoproclamado candidato de las bases, a la ministra de Sanidad y candidata de Rodríguez Zapatero, Trinidad Jiménez, en la pugna por las primarias a la Comunidad de Madrid.

La ajustadísima victoria de Gómez, que no ha llegado a ser anunciada oficialmente como estaba previsto por un portavoz de la Comisión regional de Garantías Electorales, se ha decidido por un 51,71% -7.596 votos- frente al 48% -7.051- cosechados por Jiménez, a los que sus defensores calificaban como la "mejor para ganar a Aguirre".

La movilización socialista ha sido muy alta, con un 81% de participación en estos comicios internos.

El ejercicio de unidad dentro de la disciplina de partido no se ha hecho esperar. Las comparecencias de Gómez y Jiménez casi se han pisado con idéntico discurso, pero a la inversa.

El candidato ha salido exultante a una sala de prensa abarrotada para la ocasión. Ya antes de comparecer, los gritos, lloros, abrazos, saltos de alegría, carreras por la sede y gritos de "presidente, presidente" presagiaban el triunfo del líder del PSM.

'Trini' ha ido a felicitarlo en persona a la sede del PSM, donde este domingo no cabía un alfiler. Han estado reunidos alrededor de un cuarto de hora en el despacho del candidato y, después, han salido a hacerse una fotografía juntos . Sonrientes y abrazados, han posado ante los centenares de militantes socialistas que han abarrotado la sede.

"Voy a pedir el voto para Tomás con las mismas ganas como si lo pidiera para mí", ha explicado la ministra de Sanidad, que no podía disimular cierto grado de desilusión al comprobar como naufragaba por segunda ocasión en su cruzada por Madrid.

Zapatero felicita a Gómez

Gómez ha pronunciado un discurso conciliador y elegante después de los "duros momentos que ha vivido", como él mismo ha reconocido. Ha tenido que ver como la plana mayor del partido se posicionaba al lado de Jiménez y arremetía con fuerza contra su candidatura.

A medida que el escrutinio ha ido avanzando, cada vez eran más las ordas de militantes que asaltaban la sede del PSM para celebrar la victoria de Gómez. Con gritos de "el día 22, la Espe (Esperanza Aguirre) dice adiós" o "ista, ista, ista, Madrid es Tomasista", los miembros de la plataforma de Gómez no han podido disimular su alivio al ver hecho realidad su sueño.

Rodríguez Zapatero se ha apresurado en llamar a Gómez para felicitarle y, quizás, reconciliarse con el alcalde más votado de España, ahora que tiene el reto de enfrentarse a Esperanza Aguirre, quien también ha felicitdao a su futuro rival en las elecciones regionales de mayo.

Gómez ha asegurado a RTVE.es que no desvelaría el contenido de la conversación con el presidente de su partido, el mismo que trató de convencerlo de que dejara el paso libre a Jiménez. "Nunca he comentado mis conversaciones privadas con el presidente y no lo voy a hacer ahora", ha aseverado el candidato.

Este domingo no se ha producido valoración de los resultados por parte de Ferraz. Será este lunes cuando la secretaria de Organización del partido, Leire Pajín, se pronuncie al respecto.