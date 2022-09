El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, ha presentado en una multitudinaria rueda de prensa su "disponibilidad" para encabezar la lista socialista al Ayuntamiento de Madrid y ha hecho un alegato en favor de la candidatura de Trinidad Jiménez en las elecciones primarias a la Comunidad de Madrid.

Lissavetzky, que esta misma mañana ha desayunado con Jiménez, ha defendido que "para ganar a Esperanza Aguirre, Trini es la mejor", dado que es "una persona con gran experiencia internacional y que está gestionando brillantemente la Sanidad y las políticas sociales", ha argumentado.

También ha tenido Lissavetzky palabras de agradecimiento para el secretario general del PSM, Tomás Gómez, al que ha expresado su "respeto y valoración positiva de su trabajo". "He votado a Gómez y nadie mejor que yo sabe la fuerza que se necesita para trabajar como secretario general del PSM, yo lo fui seis años y medio", ha recordado.

"Pero ahora estamos en otra elección. Ahora decidimos quién puede tener un mejor resultado en unas elecciones tan importantes para el PSOE como son el Ayuntamiento y la Comunidad", ha sostenido Lissavetzky, que ha defendido como "muy positiva" la posibilidad de que los militantes "digan quién quiere que les represente" en las elecciones a la Comunidad.

Con algo de retraso ha iniciado la esperada comparenciencia, en la que ha repasado su biografía política y personal y en la que ha expresado que se siente "preparado y dispuesto" para ser alcalde si los militantes confían finalmente en él para darles la candidatura.

Lissavetzky, además, ha confirmado que no tiene "fecha de caducidad" en su cargo como secretario de Estado para el Deporte y ha descartado compatibilizar una hipotética Alcaldía con el acta de diputado.

El secretario de Estado ha reconocido que "no parte de cero", dado que cuenta con un "capital político" y una "experiencia", y ha revelado que ha hablado con mucha gente antes de tomar la decisión de presentarse.

"No es una decisión de un mes, ni de dos días"

"Hablé con Zapatero y agradezco su apoyo y confianza. También lo he hablado con ciudadanos para ver si me veían como posible candidato, con mi familia, con mis amigos", ha relatado Lissavetzky, quien asegura que tomar esta deicisón "no ha sido fácil".

"Todos ustedes saben la pasión que siento por el deporte, y estando en el puesto que ahora ocupo, no es sencillo marcharse", ha defendido el secretario de Estado del Deporte quien ha revelado que esta decisión "no es de un mes, una semana o dos meses... es algo que estaba ahí".

El precandidato socialista al Ayuntamiento también ha contado durante la rueda de prensa, que finalmente ha durado algo más de media hora, que este miércoles se puso en contacto con sus 'rivales', Alberto Ruiz Gallardón y Ángel Pérez, para expresarles su intención de presentarse a los comicios. "Me dijeron que muy bien... que suerte y al toro", ha afirmado Lissavetzky, quien ha deseado que la batalla electoral sea limpia.