El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha advertido a la Generalitat de Cataluña de que deberá cumplir su plan de reducción del déficit y ha asegurado que el Ejecutivo no va a revisar "cada cuatro días" el sistema de financiación autonómica.

Zapatero ha respondido así en la sesión de control al Ejecutivo a una pregunta del portavoz de ERC, Joan Ridao, sobre si piensa el Gobierno limitar la capacidad de gasto y endeudamiento de las comunidades.

Ridao ha pedido a Zapatero que pague a Cataluña lo que "le debe" el Estado, le ha advertido de que si esta comunidad "se hunde" se hundirá todo España y le ha preguntado si se va a poner freno a la contribución a la solidaridad interterritorial, como se hace en Alemania.

El jefe del Ejecutivo ha dicho a Ridao que el Gobierno no puede revisar "cada cuatro días por una coyuntura u otra" el sistema de financiación autonómica, y ha asegurado que velarán de acuerdo con la normativa vigente con todas las administraciones públicas para que se cumpla estrictamente el objetivo de déficit que les corresponde.

Ridao ha advertido a Zapatero, de que si Cataluña se hunde fiscalmente, "se hunde todo el mundo" y ha defendido que el déficit de Cataluña tiene "mucho que ver con la pavorosa bajada de ingresos" por la crisis económica y también con el incumplimiento de compromisos del Estado como las inversiones en infraestructuras, el fondo de competitividad o la aplicación de leyes "que nos endosan" como la de atención a la dependencia.

Fatiga fiscal

Cuando el presidente sugirió ante Angela Merkel la posibilidad de limitar la capacidad de gasto de las comunidades autónomas, Ridao se pregunta si el precio "de la no intervención" de la economía española es "cargarle el muerto" a los territorios.



"Cataluña es a España lo que Alemania es a Europa, que si nosotros nos hundimos se hunde todo el mundo, que sin déficit fiscal no tendríamos que endeudarnos, que somos una locomotora exhausta, estamos fatigados fiscalmente, nos queman ustedes todo el carbón, el 10% de nuestra riqueza, y encima nos exigen que el tren llegue puntualmente a la estación, que no generemos déficit público y que, además, no nos endeudemos" ha apuntado Ridao.

Ridao denuncia además que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, fue a Moncloa a pedir "más cuerda para atarnos de pies y manos" con más deuda "y encima le acusaron de privilegios, no sólo los del concierto económico, sino los del PER". Zapatero ha insistido en que ese debate quedó resuelto al acordar el nuevo modelo de financiación autonómica con la participación de ERC, que se está "aplicando y cumpliendo".