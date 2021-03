Los diez beneficiarios



Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid

Juan Astorqui, ex director de Comunicación

Carlos Martínez, ex director de la Obra Social

Ramón Ferraz, directivo de Cibeles

Rafael Spottorno, director Patronato Fundación Caja Madrid

Matías Amat, director de Participadas de BanCaja Madrid

Carmen Contreras, directora de Acción Social

Mariano Pérez Claver, ex consejero delegado de la Corp. Financiera

Ricardo Morado, ex director de Organización y Medios

Ildefonso Sánchez, director Financiero de BanCaja Madrid