El PP presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 por considerarlo "el peor presentado en la democracia española y es un calificativo suave".



Así lo ha confirmado el portavoz económico del grupo parlamentario popular en el Congreso, Cristóbal Montoro, después de conocer el contenido de las cuentas públicas presentadas por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en la Cámara Baja.

Además de los 'populares', CiU e IU también han confirmado que presentarán sendas enmiendas a la totalidad y han mostrado su total rechazo a las cuentas públicas para 2011.

Para el portavoz económico del PP, asimismo, las cuentas públicas para 2011 no contemplan un escenario económico "creíble" en términos de crecimiento del PIB y ha pedido al Gobierno que presente "escenarios más adecuados". Asimismo, Montoro también ha censurado el cambio en la tributación de las sociedades de inversión colectiva (SICAV) que calificó de "demagogia tributaria" y que -en su opinión- "sólo conseguirá que el capital se vaya de España y no aumente el ahorro".

CiU rechaza las cuentas

CiU ha justificado su enmienda a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos porque, además de que no servirán para reactivar la economía ni para crear empleo, "no cumplen" con la inversión que debería hacer el Estado en Cataluña.



Es lo que ha manifestado el portavoz de la formación en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, que ha dicho de las cuentas que "no son ni sociales ni productivas, además de no responder al gran reto que es la creación de ocupación".



Asimismo, ha argumentado que los Presupuestos "no cumplen" en materia de inversiones en Cataluña con lo establecido en el Estatuto Autonómico de esta comunidad.

"Y esto que no se cumple para Cataluña sí se cumple para Andalucía", ha denunciado.