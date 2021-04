El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que la nueva Ley de Reforma Laboral que aprobará hoy el pleno del Congreso será "larga" y beneficiosa, al tiempo que la ha calificado de "equilibrada" y "ambiciosa".

Así lo ha explicado durante su intervención en el debate de aprobación definitiva de la reforma laboral en el Congreso, en la que ha señalado que la nueva Ley elimina incertidumbres en el nuevo marco jurídico y "da mayor seguridad a empresarios y trabajadores".

Corbacho ha asegurado que el proceso de tramitación del Proyecto de Ley de la reforma a su paso por el Congreso y el Senado "mejora y completa el texto del decreto sin desvirtuarlo", y ha agradecido la actitud "constructiva" de la mayoría de los grupos parlamentarios.

Críticas de todo el arco parlamentario

Sin embargo, el ministro, acompañado en los bancos del Congreso por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y de otros ministros como la de Economía y Hacienda, Elena Salgado, tuvo que escuchar las críticas unánimes del resto de grupos parlamentarios.



El diputado del PP Ignacio Echániz, a pesar de que deseo "suerte" al Gobierno con la reforma, ha asegurado que "esta ley termina como comenzó, en la más absoluta soledad", ya que el Gobierno no ha contado con el respaldo ni de los agentes sociales, ni de los expertos y las instituciones económicas y sociales, ni de los grupos políticos. Así, ha denunciado que "por primera vez en la historia, una modificación de las relaciones laborales se hace de forma unilateral".



Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano ha lamentado que la reforma es "una oportunidad perdida", ya que, aunque "se ha avanzado en algunas consideraciones", las medidas "no van a introducir la claridad que las empresas, y especialmente las pymes, exigían".



Desde el PNV, Emilio Olabarría ha criticado que el paquete de medidas "es hijo de un fracaso del diálogo social" y ha añadido que "no ha gustado a nadie, ni a los sindicatos, ni a los empresarios, ni a ningún grupo, sin excepción", es decir, incluido el PSOE. El parlamentario vasco incluso puso en duda "si gusta a todo el Gobierno".



El resto de partidos también han mostrado su rechazo a la reforma, calificándola de "la peor reforma de todos los tiempos de la democracia" en la "legislatura más antisocial de las últimas décadas". Con todo, los diputados que llevan los asuntos relacionados con el Ministerio de Trabajo e Inmigración han aprovechado la sesión parlamentaria para despedirse afectuosamente de Corbacho.